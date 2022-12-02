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Массовые сокращения. Омская область избавится от 22 мест в правительстве

Сегодня, 14:15
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области 12 декабря грядет сокращение работников правительства

Традиционно под Новый год в правительстве Омской области выходит указ, пересматривающий количество чиновников в различных ведомствах. Перед следующим годом сократят 22 человек.

На портале правовой информации Омской области опубликовали указ, который вступит в силу 12 декабря, подписал его Валерий Бойко.

Документ вносит поправки в действующую численность чиновников региона. Если сравнивать с актуальной версией указа, выясняется, что ни одному ведомству не добавят работников, грядут только сокращения. Всего из различных ведомств сократят 22 человек.

Больше всего «пострадали» места в Минцифры — там сократили 11 мест. Сейчас 21 место, останется только 10. На втором месте по сокращению — Минпром. Оттуда уберут 5 человек и останется 40.

Из Минздрава, Минкульта, Минприроды и Минтруда уберут по одному человеку, как и из государственно-правового и ветеринарного управлений Омской области.

Фото: Портал правовой информации Омской области
#Дарья Зыкова#Общество#Новости#Омская область#Валерий Бойко#Отставки и назначения#Правительство Омской области#Указ
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