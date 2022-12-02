Массовые сокращения. Омская область избавится от 22 мест в правительстве

На портале правовой информации Омской области опубликовали указ, который вступит в силу 12 декабря, подписал его Валерий Бойко.
Документ вносит поправки в действующую численность чиновников региона. Если сравнивать с актуальной версией указа, выясняется, что ни одному ведомству не добавят работников, грядут только сокращения. Всего из различных ведомств сократят 22 человек.
Больше всего «пострадали» места в Минцифры — там сократили 11 мест. Сейчас 21 место, останется только 10. На втором месте по сокращению — Минпром. Оттуда уберут 5 человек и останется 40.
Из Минздрава, Минкульта, Минприроды и Минтруда уберут по одному человеку, как и из государственно-правового и ветеринарного управлений Омской области.