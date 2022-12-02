Имущество Мацелевича суд пощадил. С омского бизнесмена взыскали 1,2 млрд рублей

Уголовное преследование бизнесмена прекратили в связи с истечением сроков давности. Напомним, 12 ноября 2021 года Басманный суд Москвы подтвердил, что подсудимый действительно участвовал в финансовых махинациях. Так как ранее гражданский иск не рассмотрели, банку пришлось подавать его отдельно, через Куйбышевский районный суд.