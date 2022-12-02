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Имущество Мацелевича суд пощадил. С омского бизнесмена взыскали 1,2 млрд рублей

Сегодня, 05:26
Фото: 1MI
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По гражданскому иску с омского бизнесмена Мацелевича взыскали 1,2 млрд рублей

«Центрально-Европейскому Банку» не досталось имущество омского бизнесмена, но требование о взыскании 1,2 млрд рублей суд удовлетворил.

Куйбышевский районный суд вынес решение по иску от «Центрально-Европейского Банка» к известному омскому бизнесмену Станиславу Мацелевичу.

Банк настаивал, чтобы имущество Станислава Мацелевича, которое взыскали во время прошлого расследования, обратили в качестве компенсации имущественного ущерба. Также шла речь о возмещении ущерба более, чем на 1,2 млрд рублей за незаконное получение кредитов.

Уголовное преследование бизнесмена прекратили в связи с истечением сроков давности. Напомним, 12 ноября 2021 года Басманный суд Москвы подтвердил, что подсудимый действительно участвовал в финансовых махинациях. Так как ранее гражданский иск не рассмотрели, банку пришлось подавать его отдельно, через Куйбышевский районный суд.

Решением суда исковые требования удовлетворены частично, с ответчика взыскано свыше 1,2 млрд рублей. В остальной части иска отказали, имущество бизнесмена взыскания не затронули.

С омского бизнесмена Мацелевича, вышедшего из колонии, хотят взыскать миллиард
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#Дарья Зыкова#Омск#Суд#Новости#Станислав Мацелевич#Гражданский иск#Материальный ущерб#Решение суда
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