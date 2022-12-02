Имущество Мацелевича суд пощадил. С омского бизнесмена взыскали 1,2 млрд рублей

Куйбышевский районный суд вынес решение по иску от «Центрально-Европейского Банка» к известному омскому бизнесмену Станиславу Мацелевичу.
Банк настаивал, чтобы имущество Станислава Мацелевича, которое взыскали во время прошлого расследования, обратили в качестве компенсации имущественного ущерба. Также шла речь о возмещении ущерба более, чем на 1,2 млрд рублей за незаконное получение кредитов.
Уголовное преследование бизнесмена прекратили в связи с истечением сроков давности. Напомним, 12 ноября 2021 года Басманный суд Москвы подтвердил, что подсудимый действительно участвовал в финансовых махинациях. Так как ранее гражданский иск не рассмотрели, банку пришлось подавать его отдельно, через Куйбышевский районный суд.
Решением суда исковые требования удовлетворены частично, с ответчика взыскано свыше 1,2 млрд рублей. В остальной части иска отказали, имущество бизнесмена взыскания не затронули.