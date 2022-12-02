Глава Подмосковья Воробьев вручил госнаграды добровольцам — участникам СВО

В Московской области гордятся земляками, исполняющими свой долг. Каждый, кому вручили награду, активно принимал участие в СВО, и делал это достойно, уверен Андрей Воробьев.
Политик напомнил, что в регионе добровольцев немало. Чиновники занимаются организационными вопросами подготовки их к боевым действиям, обеспечивая всем необходимым. Об пишет newizv.ru.
Позаботиться о близких военнослужащих просят отправляющиеся на фронт, и это становится главной задачей для органов власти, сказал губернатор.
Глава государства издал указ о награждении орденом Мужества начальника штаба батальона, капитана из Электростали Артема. Он получил награду за героизм и отличное командование.
Мужчина сам попросил отправить его добровольцем на фронт, когда была начата СВО. До этого Артем отслужил в армии 15 лет. На должности замкомандира батальона доброволец руководил разведывательно-огневой группой. Он ликвидировал трех националистов, уничтожил украинский пулеметный расчет и их БМП. После этого его батальон смог продвинуться вперед. Когда бой закончился, Артем помог пострадавшему сослуживцу. После возвращения из зоны проведения СВО доброволец решил вернуться на службу, подал рапорт. Документ рассматривают.
Старшина роты, доброволец Дмитрий из Сергиево-Посада стал еще одним участником встречи с Андреем Воробьевым. Он также получил орден Мужества. Позиции отделения Дмитрия были атакованы противником. Доброволец распорядился открыть огонь. Дмитрий с товарищами держался до последнего. Его отделение ликвидировало 11 украинских военнослужащих, остальные отброшены и разбиты артиллерией.
За мужество и героизм указом президента медалью «За отвагу» наградили стрелка отделения взвода стрелковой роты добровольческого отряда, уроженца Горловки Артема. Вместе с сослуживцами он удержал опорный пункт ВСУ на рубеже обороны. Военный всегда был выдержан и отважен в бою при выполнении задач, сопряженных с риском для жизни.
Наводчик орудия, доброволец Александр из Орехово-Зуева награжден за проявленные мужество и героизм медалью «За отвагу». В мае его взвод попал под минометный обстрел. Доброволец смог вытащить с поля боя тяжелораненого товарища, которого придавило орудием. Награжденный оказал помощь сослуживцу и спас ему жизнь, при том что сам был ранен осколком при обстреле.