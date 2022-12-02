Глава Подмосковья Воробьев вручил госнаграды добровольцам — участникам СВО

Мужчина сам попросил отправить его добровольцем на фронт, когда была начата СВО. До этого Артем отслужил в армии 15 лет. На должности замкомандира батальона доброволец руководил разведывательно-огневой группой. Он ликвидировал трех националистов, уничтожил украинский пулеметный расчет и их БМП. После этого его батальон смог продвинуться вперед. Когда бой закончился, Артем помог пострадавшему сослуживцу. После возвращения из зоны проведения СВО доброволец решил вернуться на службу, подал рапорт. Документ рассматривают.