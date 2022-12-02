Эксперты оценили вероятность появления тридемии в России

INFOX.RU пишет, что обсуждения такой вероятности начались после появления в Wall Street Journal статьи, в которой говорится, что ученые из США допускают одновременное проявление трех этих вирусов.
Российский вирусолог Александр Чепурнов отметил, что появление статьи не означает появление “тридемии” как в мире, так и в РФ в частности. Он предположил, что американские эксперты возможно увидели потенциальную угрозу появления "тройного" вируса и посчитали своим долгом предупредить об этом.
Чепурнов даже допустил вероятность того, что американские врачи столкнулись с подобным явлением, но в России его на текущий момент не фиксируют. Поэтому оценивать степень вероятности возникновения вируса сложно, но и исключать его нельзя.
Российские эксперты отмечают, что появление тридемии в США можно объяснить тем, что за время пандемии, COVID-19 снизил число контактов с другими вирусами. Спад пандемии привел к активизации других респираторно-вирусных заболеваний, в то время, как иммунная прослойка стала меньше.
В совокупности эти факторы могли спровоцировать всплеск “тридемии” в США.