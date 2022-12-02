Эксперты оценили вероятность появления тридемии в России

Российские эксперты отмечают, что появление тридемии в США можно объяснить тем, что за время пандемии, COVID-19 снизил число контактов с другими вирусами. Спад пандемии привел к активизации других респираторно-вирусных заболеваний, в то время, как иммунная прослойка стала меньше.