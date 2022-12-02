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Эксперты назвали основные моменты фальсификации выборов в США

Сегодня, 09:00
Громкие скандалы и массовые нарушения сопровождали два последних избирательных цикла в Соединенных Штатах. По мнению экспертов и представителей СМИ, за фальсификациями результатов стоят демократы.

В рамках пресс-конференции Общественной службы новостей политики и общественные деятели России и США побеседовали об электоральных процессах в Соединенных Штатах.

Больше всего споров вызвало голосование по почте. Сразу после выборов президента в 2020 году несколько десятков тысяч бюллетеней не доходили до центра подсчета голосов. Речь идет об округах, где традиционно голосовали за партию республиканцев. В то же время внезапно появились сотни тысяч бюллетеней в пользу кандидата от демократов. Об этом рассказала правозащитник Мира Тэрада, которая возглавляет «Фонд борьбы с репрессиями».

Еще одним спорным моментом стала техника для автоподсчета голосов. Табуляторы по всей территории Соединенных Штатов то и дело ломались и давали сбои. При этом происходила накрутка счетчиков посетителей уже после того, как избирательные участки были закрыты. Уточняется, что спонсорами этого оборудования также были демократы.

По словам Тэрады, такие махинации нарушают Всеобщую декларацию прав человека и Декларацию о свободных выборах, которые были приняты в 1994 году и подписаны США.

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