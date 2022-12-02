Эксперты назвали основные моменты фальсификации выборов в США

Больше всего споров вызвало голосование по почте. Сразу после выборов президента в 2020 году несколько десятков тысяч бюллетеней не доходили до центра подсчета голосов. Речь идет об округах, где традиционно голосовали за партию республиканцев. В то же время внезапно появились сотни тысяч бюллетеней в пользу кандидата от демократов. Об этом рассказала правозащитник Мира Тэрада, которая возглавляет «Фонд борьбы с репрессиями».