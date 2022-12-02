Эксперт рекомендовала зимой есть больше белковой и жирной пищи

Помимо сала, врач посоветовала зимой регулярно есть блюда, приготовленные из яиц, мяса, рыбы, птицы и кисломолочных продуктов. Кроме того, по ее словам, полезны будут ферментированные продукты, такие как квашеная капуста или соленые огурцы. Одновременно с этим Наталья Лазуренко призвала граждан не злоупотреблять соленьями, поскольку их неумеренное употребление может привести к появлению проблем с сердечно-сосудистой системой.