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Эксперт рекомендовала зимой есть больше белковой и жирной пищи

Сегодня, 12:23
Фото: piqsels.com
Врач-диетолог Наталья Лазуренко рассказала, что в холодное время года для того, чтобы согреться, необходимо употреблять больше продуктов, содержащих белки и жиры. Например, хорошим выбором может стать включение в ежедневный рацион сала.

Специалист пояснила, что в состав этого продукта входят насыщенные жиры, благотворно влияющие на разные системы организма. В частности, с помощью одного из компонентов сала — арахидоновой кислоты — можно предупредить развитие болезни Альцгеймера, пишет Pravda.Ru со ссылкой на телеканал «Москва 24».

Помимо сала, врач посоветовала зимой регулярно есть блюда, приготовленные из яиц, мяса, рыбы, птицы и кисломолочных продуктов. Кроме того, по ее словам, полезны будут ферментированные продукты, такие как квашеная капуста или соленые огурцы. Одновременно с этим Наталья Лазуренко призвала граждан не злоупотреблять соленьями, поскольку их неумеренное употребление может привести к появлению проблем с сердечно-сосудистой системой.

#Алина Ибрагимова
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