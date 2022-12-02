Эксперт: «Черная пятница» — уловка продавцов

Эксперт отметил, что у одежды обычно есть циклы продаж: весенние и зимние коллекции, и ритейлеры к концу сезона стараются все распродать, чтобы освободить склады под новые коллекции. С этой целью и проводятся классические распродажи. Но в России позапрошлые сезоны реализуются по каналам параллельного импорта. Поэтому «черная пятница» для отечественных предпринимателей — это отличный повод создать искусственный ажиотаж, чтобы разом «убить двух зайцев»: избавиться от залежавшихся товаров и получить дополнительную прибыль, резюмировал Андрей Арно.