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Эксперт: «Черная пятница» — уловка продавцов

Сегодня, 12:19
Фото: piqsels.com
Маркетолог Андрей Арно рассказал, что в России «черная пятница» является просто уловкой продавцов. Он пояснил, что магазины сначала максимально накручивают цены, а перед началом акции объявляют о якобы невиданных скидках.

По его словам, такая схема работает исключительно в России: из-за отсутствия циклов продаж розничная торговля работает бессистемно, а с уходом западных ритейлеров вообще не стало никакого порядка, и цены берутся с потолка. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Lenta.Ru.

Эксперт отметил, что у одежды обычно есть циклы продаж: весенние и зимние коллекции, и ритейлеры к концу сезона стараются все распродать, чтобы освободить склады под новые коллекции. С этой целью и проводятся классические распродажи.  Но в России позапрошлые сезоны реализуются по каналам параллельного импорта. Поэтому «черная пятница» для отечественных предпринимателей — это отличный повод создать искусственный ажиотаж, чтобы разом «убить двух зайцев»: избавиться от залежавшихся товаров и получить дополнительную прибыль, резюмировал Андрей Арно.

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