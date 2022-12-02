Новость № 3. Омский аэропорт опубликовал данные регулярности полетов за ноябрь 2022 года. Без задержек в ноябре вылетали только авиакомпании «Ямал» и «СмартАвиа». В 50% случаях с задержкой вылетали самолеты авиакомпаний «АЗУРэйр», «Uzbekistan airways» и «Россия». А самыми непунктуальными в списке оказались авиакомпании «Икар» и «Уральские авиалинии», с задержками от 62,5% до 75% самолетов.