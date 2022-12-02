Новость № 1. Жительница села Лузино потеряла две банковские карты. Вернувшись домой, она начала получать уведомления о списании денег. Посмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские выяснили, что по банковским картам платили дети. Мальчиков объявили в розыск.
Новость № 2. В Омском районе медики спасли жизнь ребенку прямо на дороге. В пути с автомобилем скорой помощи поравнялся легковой автомобиль. Водитель сигналил врачам, чтобы они остановились. Когда врачи сделали это, из салона выбежал мужчина с полуторагодовалым ребенком, который подавился леденцом. В итоге врачи оказали помощь и состояние ребенка улучшилось.
Новость № 3. Омский аэропорт опубликовал данные регулярности полетов за ноябрь 2022 года. Без задержек в ноябре вылетали только авиакомпании «Ямал» и «СмартАвиа». В 50% случаях с задержкой вылетали самолеты авиакомпаний «АЗУРэйр», «Uzbekistan airways» и «Россия». А самыми непунктуальными в списке оказались авиакомпании «Икар» и «Уральские авиалинии», с задержками от 62,5% до 75% самолетов.