Через годы и кражи. В Омске отреставрировали Свято-Никольский Казачий собор

Напомним, что последнему подрядчику — СК «Лидер» давался на выполнение контракта один год. Работы должны были завершиться к октябрю 2021 года. И это была не первая попытка. Одна из старейших построек Омска столкнулась на своем жизненном пути не только с затягиванием сроков, но и с кражами. Предыдущий подрядчик — ООО «Ремстрой» работу не доделал, аванс вернул не полностью и получил расследование за мошенничество в особо крупном размере.