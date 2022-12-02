Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Через годы и кражи. В Омске отреставрировали Свято-Никольский Казачий собор

Сегодня, 06:42
Фото: Пресс-служба правительства Омской области

В Омске спустя 8 лет реставрации открывают Свято-Никольский Казачий собор

Реставрация объекта культурного наследия отметилась кражами и скандалами. Омичи ждали 8 лет, пока закончатся работы. Теперь церемонию открытия приурочат к юбилею Сибирского казачьего войска.

Пресс-служба правительства Омской области сообщила о том, что завершилась реставрация Свято-Никольского Казачьего собора. Он значится как один из десяти омских  объектов культурного наследия, что, к сожалению, не ускорило процесс реставрации. Работы растянулись на 8 лет.

Правительство рассказало, что за эти годы под зданием отстроили фундамент, собор укрепили бетонными обоймами по периметру, сделали цокольный этаж со служебными помещениями и комнатой для воскресной школы. Еще здание отштукатурили, заменили инженерные сети, укрепили кровлю с колокольней и отреставрировали лепнину.

Торжественную церемонию открытия проведут в середине декабря и приурочат к юбилею Сибирского казачьего войска.

Напомним, что последнему подрядчику — СК «Лидер» давался на выполнение контракта один год. Работы должны были завершиться к октябрю 2021 года. И это была не первая попытка. Одна из старейших построек Омска столкнулась на своем жизненном пути не только с затягиванием сроков, но и с кражами. Предыдущий подрядчик — ООО «Ремстрой» работу не доделал, аванс вернул не полностью и получил расследование за мошенничество в особо крупном размере.

Собор построили в 1833–1842 годы, он единственный в Омске сохранился при советской власти, а в 80-е здесь был Органный зал.

Реставрировать Никольский собор в центре Омска доверили СК «Лидер»
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Омск#Новости#Церковь#Строительство#Реставрация#Архитектура#Культурное наследие
Подпишитесь
Срочно. В Омской области закончилось расследование дела о жутких пожарах в Называевске
Сегодня, 06:16
Умер бывший главный архитектор «Мостовика» Александр Гаценко
Вчера, 12:53
Прорвало трубу. В Омской области несколько жилых домов остались без отопления
Сегодня, 03:53
Следы невиданных зверей. В Омской области голодные животные «атаковали» кормовые поля
Вчера, 07:58
Едва не сгоревший «Триумф» в Омске начал открываться по частям
Сегодня, 07:14