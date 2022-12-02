Через годы и кражи. В Омске отреставрировали Свято-Никольский Казачий собор

Пресс-служба правительства Омской области сообщила о том, что завершилась реставрация Свято-Никольского Казачьего собора. Он значится как один из десяти омских объектов культурного наследия, что, к сожалению, не ускорило процесс реставрации. Работы растянулись на 8 лет.
Правительство рассказало, что за эти годы под зданием отстроили фундамент, собор укрепили бетонными обоймами по периметру, сделали цокольный этаж со служебными помещениями и комнатой для воскресной школы. Еще здание отштукатурили, заменили инженерные сети, укрепили кровлю с колокольней и отреставрировали лепнину.
Торжественную церемонию открытия проведут в середине декабря и приурочат к юбилею Сибирского казачьего войска.
Напомним, что последнему подрядчику — СК «Лидер» давался на выполнение контракта один год. Работы должны были завершиться к октябрю 2021 года. И это была не первая попытка. Одна из старейших построек Омска столкнулась на своем жизненном пути не только с затягиванием сроков, но и с кражами. Предыдущий подрядчик — ООО «Ремстрой» работу не доделал, аванс вернул не полностью и получил расследование за мошенничество в особо крупном размере.
Собор построили в 1833–1842 годы, он единственный в Омске сохранился при советской власти, а в 80-е здесь был Органный зал.