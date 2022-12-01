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Володин опубликовал опрос на тему запрета суррогатного материнства для иностранцев

Сегодня, 12:30
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале проводит опрос о необходимости запрета суррогатного материнства для иностранных граждан.

В публикации с голосованием Володин отмечает, что этот вопрос будет рассматриваться Госдумой на следующей неделе. По его словам, решение в пользу этой инициативы защитит новорожденных от их продажи за рубеж, передает dumatv.ru.

Участвовать в голосовании можно по ссылке.

Ранее Вячеслав Володин заявил, что суррогатное материнство для иностранцев должно быть запрещено. 

24 мая нижняя палата парламента одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет иностранным гражданам и лицам без гражданства на услуги суррогатных матерей в России. Документ разработан по поручению спикера ГД.

 

#Светлана Павлова
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