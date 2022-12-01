Володин опубликовал опрос на тему запрета суррогатного материнства для иностранцев

В публикации с голосованием Володин отмечает, что этот вопрос будет рассматриваться Госдумой на следующей неделе. По его словам, решение в пользу этой инициативы защитит новорожденных от их продажи за рубеж, передает dumatv.ru.
Участвовать в голосовании можно по ссылке.
Ранее Вячеслав Володин заявил, что суррогатное материнство для иностранцев должно быть запрещено.
24 мая нижняя палата парламента одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет иностранным гражданам и лицам без гражданства на услуги суррогатных матерей в России. Документ разработан по поручению спикера ГД.