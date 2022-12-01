Важная рокировка. В двух омских детских поликлиниках поменяют руководство

В пресс-службе министерства здравоохранения Омской области сообщили о скором обновлении руководства в двух детских поликлиниках № 2 и № 7. Уточняется, что Александр Антропенко возглавит детскую городскую поликлинику № 2 им. Скворцова, а Валентина Шалыгина будет вместо него руководить детской поликлиникой № 7.