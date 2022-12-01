Важная рокировка. В двух омских детских поликлиниках поменяют руководство

В пресс-службе министерства здравоохранения Омской области сообщили о скором обновлении руководства в двух детских поликлиниках № 2 и № 7. Уточняется, что Александр Антропенко возглавит детскую городскую поликлинику № 2 им. Скворцова, а Валентина Шалыгина будет вместо него руководить детской поликлиникой № 7.
«Рокировка связана с тем, что в 2023 году ДГП № 2 войдет в программу модернизации первичного звена», — объяснили в пресс-службе регионального минздрава.
Стаж Александра Антропенко в медицине составляет 24 года, из них 16 лет — на руководящих должностях. По специальности врач детский анестезиолог-реаниматолог. Валентина Шалыгина — врач-педиатр и организатор здравоохранения высшей категории она перешла в ДГП № 2.