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В Омске ищут 44-летнего мужчину из-за подозрения в краже

Сегодня, 03:50
Фото: 1MI
Полиция объявила в розыск мужчину, которого подозревают в совершении имущественного преступления.

В Омске объявили в розыск 44-летнего мужчину. Полиция ищет Кузьменкина Александра Ивановича. Его подозревают в краже. Какие-то другие подробности пока не уточняются.

Омичей просят сообщить местонахождение мужчины по телефонам 79-20-72, 79-20-54 или 8-908-807-46-86. В УМВД России по Омской области уточнили, что для тех, кто обратится в полицию с информацией, гарантируется конфиденциальность.

Напомним, что вчера полиция также объявила в розыск водителя, который спровоцировал ДТП на на Черлакском тракте в районе остановки транспорта «Сады Сибири». Водитель пошел на обгон, встречному автомобилю пришлось уворачиваться, из-за чего машина съехала в кювет.

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#Новости#Омск#Розыск#Вероника Жукова#Общество
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