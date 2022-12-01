В Омске ищут 44-летнего мужчину из-за подозрения в краже

В Омске объявили в розыск 44-летнего мужчину. Полиция ищет Кузьменкина Александра Ивановича. Его подозревают в краже. Какие-то другие подробности пока не уточняются.
Омичей просят сообщить местонахождение мужчины по телефонам 79-20-72, 79-20-54 или 8-908-807-46-86. В УМВД России по Омской области уточнили, что для тех, кто обратится в полицию с информацией, гарантируется конфиденциальность.
Напомним, что вчера полиция также объявила в розыск водителя, который спровоцировал ДТП на на Черлакском тракте в районе остановки транспорта «Сады Сибири». Водитель пошел на обгон, встречному автомобилю пришлось уворачиваться, из-за чего машина съехала в кювет.