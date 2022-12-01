В ГД не одобрили идею руководства ЕК создать орган управления активами РФ

Парламентарий заявил, что считает предложение Фон дер Ляйен попыткой легализации понятия «грабеж».
По мнению депутата, подобные инициативы направлены исключительно на присвоение политиками Запада средств, принадлежащих другой державе, — сообщает Russian.rt.com.
Кроме того, Дмитрий Белик усомнился в том, на какие цели будут направлены незаконно присвоенные средства — на помощь ли украинскому режиму, или на развитие оборонных структур ряда государств коллективного Запада.
Известно, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен ранее выступила с предложением о формировании особой структуры для управления российскими активами.
18 ноября были обнародованы данные, согласно которым Евросоюзом были заморожены активы РФ на сумму €68 млрд. Сообщается, что большая часть этих активов сосредоточена в Бельгии.