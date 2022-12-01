В ЕП заговорили о роли антироссийских санкций на фоне спада экономики в ЕС

В письме Барделла обращается к ЕК с просьбой о выяснении влияния антироссийских санкций на рецессию в Евросоюзе.
Депутат уверен, что ограничения против РФ в связи с украинским конфликтом оправданны, но они имеют негативные последствия, — сообщает Russian.rt.com.
«Группа по вопросам идентичности и демократии», членом которой является европарламентарий, предупреждает о рисках контрпродуктивности санкционных ограничений. Политики пришли к выводу, что они только помогут России, а на населении Европы, напротив — скажутся негативно.
Также в ЕК сообщали, что к концу года ряд государств ЕС вступит в рецессию. Согласно прогнозам экспертов, экономика еврозоны продемонстрирует спад в IV квартале текущего года и продолжит его в I квартале 2023.
Кроме того, рецессия охватит примерно третью часть мировой экономики в наступающем году. К таким выводам пришла Кристалина Георгиева, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ).
В то же время эксперты не видят угрозы экономики РФ в связи с изменениями ситуации в Европе.