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В ЕП заговорили о роли антироссийских санкций на фоне спада экономики в ЕС

Сегодня, 19:30
Французский парламентарий Жордан Барделла стал автором письма, направленного в ЕП, в котором он выразил обеспокоенность по поводу вхождения зоны евро в рецессию. Депутат Европарламента подчеркнул, что западные санкции против РФ негативно скажутся на населении стран ЕС.

В письме Барделла обращается к ЕК с просьбой о выяснении влияния антироссийских санкций на рецессию в Евросоюзе. 

Депутат уверен, что ограничения против РФ в связи с украинским конфликтом оправданны, но они имеют негативные последствия, — сообщает Russian.rt.com.

«Группа по вопросам идентичности и демократии», членом которой является европарламентарий, предупреждает о рисках контрпродуктивности санкционных ограничений. Политики пришли к выводу, что они только помогут России, а на населении Европы, напротив — скажутся негативно. 

Также в ЕК сообщали, что к концу года ряд государств ЕС вступит в рецессию. Согласно прогнозам экспертов, экономика еврозоны продемонстрирует спад в IV квартале текущего года и продолжит его в I квартале 2023.

Кроме того, рецессия охватит примерно третью часть мировой экономики в наступающем году. К таким выводам пришла Кристалина Георгиева, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ). 

В то же время эксперты не видят угрозы экономики РФ в связи с изменениями ситуации в Европе.

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