Умер бывший главный архитектор «Мостовика» Александр Гаценко

По сообщению омского отделения союза архитекторов, сегодня, 1 декабря, скончался архитектор Александр Гаценко. Ему было 72 года.
С 1976 года Александр Гаценко являлся членом Омской организации Союза архитекторов, с 1995 по 2004 год был заместителем главного архитектора Омска, а с 2004 года — главным архитектором НПО «Мостовик».
«Человек, так много отдавший себя архитектуре достоин признания и любви к нему как человеку, коллеге и товарищу. Человек мотор, энергия, юморист и балагур, получалось всё, за что брался несгибаемый Александр. И города, и микрорайоны, и мосты, и дома, и проспекты. Только космическую ракету не успел сделать, времени не хватило нашему другу», — свои соболезнования выразили коллеги Александра Гаценко из омского отделения Союза архитекторов.