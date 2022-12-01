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Умер бывший главный архитектор «Мостовика» Александр Гаценко

Сегодня, 12:53
Фото: arch-omsk.ru
Александр Гаценко скончался на 72 году жизни.

По сообщению омского отделения союза архитекторов, сегодня, 1 декабря, скончался архитектор Александр Гаценко. Ему было 72 года.

С 1976 года Александр Гаценко являлся членом Омской организации Союза архитекторов, с 1995 по 2004 год  был заместителем главного архитектора Омска, а с 2004 года — главным архитектором НПО «Мостовик».

«Человек, так много отдавший себя архитектуре достоин признания и любви к нему как человеку, коллеге и товарищу. Человек мотор, энергия, юморист и балагур, получалось всё, за что брался несгибаемый Александр. И города, и микрорайоны, и мосты, и дома, и проспекты. Только космическую ракету не успел сделать, времени не хватило нашему другу», — свои соболезнования выразили коллеги Александра Гаценко из омского отделения Союза архитекторов.
#Юлия Бармина#Общество#Новости#Омск#Умер#Архитектор#НПО Мостовик
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