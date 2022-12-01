С поезда пересела на вертолет. Омичку экстренно спасали врачи на чужбине

Пресс-служба Минздрава Свердловской области сообщила о том, как по Уралу «путешествовала» омичка. Женщина возвращалась домой на поезде из Москвы, почувствовала головокружение, но списала его на усталость. К тому времени, как поезд добрался до Урала, ей стало хуже.