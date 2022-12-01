С поезда пересела на вертолет. Омичку экстренно спасали врачи на чужбине

Пресс-служба Минздрава Свердловской области сообщила о том, как по Уралу «путешествовала» омичка. Женщина возвращалась домой на поезде из Москвы, почувствовала головокружение, но списала его на усталость. К тому времени, как поезд добрался до Урала, ей стало хуже.
К усталости добавилась нестерпимая боль в животе, омичка поняла, что до дома может не добраться вовсе, и попросила о помощи. На станции Красноуфимска начальник поезда вызвал «скорую», женщину пришлось госпитализировать.
На этом «приключения» не закончились. В Красноуфимской районной больнице омичку лишь временно стабилизировали:
«Экстренные мероприятия по остановке внутреннего кровотечения дали лишь временный эффект. Состояние пациентки ухудшалось, показатели гемоглобина до нормы поднять так и не удалось. Поэтому было принято решение о срочной перегоспитализации женщины в СОКБ № 1», — прокомментировали в Красноуфимской районной больнице.
Врачи запросили помощь Территориального центра медицины катастроф. Оценив состояние пациентки как тяжелое, но стабильное, там дали рекомендацию красноуфимским коллегам сделать переливание для восполнения кровопотери. После чего омичку отвезли на вертолете санитарной авиации в Екатеринбург.
Врачи второго хирургического отделения СОКБ № 1 прооперировали жительницу Омской области. Причиной нестерпимой боли и кровотечения оказалась опухоль одного из отделов тонкого кишечника, которую медики экстренно удалили. Женщина провела в реанимации всего сутки, а уже через неделю ее выписали из стационара.