Россияне смогут получать медпомощь без полиса ОМС

Цифровые медицинские полисы будут оформлены всем застрахованным в системе ОМС гражданам, которые своевременно актуализировали данные о документах, удостоверяющих личность, сообщает rg.ru.
По словам председателя ФОМС Ильи Баланина, для россиян, застрахованных в системе ОМС, ничего не поменяется. Полисы, которые уже были им выданы, продолжат действовать. Однако благодаря регистру застрахованных граждан в поликлинику или больницу можно будет приходить без полиса, достаточно только знать его номер.
Илья Баланин напомнил, что раньше россиянам не оказывали медицинскую помощь без предъявления полиса (за исключением экстренных случаев). Поэтому, собираясь в медицинское учреждение, россияне должны были нести с собой полис на бумаге или в формате пластиковой карты. Ожидается, что введение цифрового полиса медстрахования сделает медицинские услуги более доступными. При этом Баланин подчеркнул, что полученные ранее полисы сохраняют актуальность и не требуют замены.
Другое нововведение: с 1 декабря 2022 года данные всех рожденных в стране граждан будут автоматически собраны в регистре застрахованных лиц на основании выдачи свидетельств о рождении. В этот же регистр будут включены лица, получившие гражданство РФ, на основании информации, поступившей из ОВД по месту оформления соответствующих документов.
Помимо этого, стало известно о новых правилах персонифицированного учета в системе ОМС. Теперь информация о застрахованных гражданах будет храниться в едином регистре застрахованных лиц, что поможет избежать дублирования данных, упростит процесс оформления документов и повысит эффективность обмена данными между всеми участниками процессов.
Информационные процессы погружены в ГИС ОМС, систему, которая гарантирует их безопасность и защиту всей цифровой инфраструктуры, а также сохранность персональных данных участников.
В случае утери полиса ОМС, оформленного на материальном носителе, гражданин может обратиться в свою страховую компанию, чтобы получить выписку из единого регистра со штрихкодом.