Россияне смогут получать медпомощь без полиса ОМС

Илья Баланин напомнил, что раньше россиянам не оказывали медицинскую помощь без предъявления полиса (за исключением экстренных случаев). Поэтому, собираясь в медицинское учреждение, россияне должны были нести с собой полис на бумаге или в формате пластиковой карты. Ожидается, что введение цифрового полиса медстрахования сделает медицинские услуги более доступными. При этом Баланин подчеркнул, что полученные ранее полисы сохраняют актуальность и не требуют замены.