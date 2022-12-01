Поймали и закрыли. В Омске осудят мужчину, который едва не зарезал посетителя кафе

Сразу после случившегося мужчина ушел из кафе, задержать его смогли только через два дня. Мужчину отправили под стражу и завели на него два уголовных дела: по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство» и ч. 2 ст. 314.1 УК РФ «Неоднократное несоблюдение административных ограничений, установленных судом». Судя по всему, омич ранее был судим и имел судебные запреты.