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Поймали и закрыли. В Омске осудят мужчину, который едва не зарезал посетителя кафе

Сегодня, 09:04
Фото: 1MI
иллюстрация

Омича осудят за кровавую поножовщину в кафе

В момент совершения преступления омич уже был под судебными ограничениями, но это не помешало ему снова нарушить закон.

В пресс-службе СУ СКР по Омской области сообщили об окончании расследования уголовного дела в отношении 30-летнего мужчины, который едва не зарезал посетителя кафе.

По данным следователей, мужчина 13 сентября отдыхал в кафе на улице Куйбышева, и во время внезапной ссоры несколько раз ударил ножом одного из посетителей. Мужчина повредил оппоненту жизненно важные органы, однако скорая помощь спасла его от смерти.

Сразу после случившегося мужчина ушел из кафе, задержать его смогли только через два дня. Мужчину отправили под стражу и завели на него два уголовных дела: по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство» и ч. 2 ст. 314.1 УК РФ «Неоднократное несоблюдение административных ограничений, установленных судом». Судя по всему, омич ранее был судим и имел судебные запреты.

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Нож#Следователи#Убийство#Уголовное дело
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