Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Омские кинотеатры решили перепрофилировать из-за колоссального падения выручки

Сегодня, 02:34
Фото: 1MI

Два омских кинотеатра перепрофилируют из-за падения выручки на 90%

Пока что новая судьба ждет кинотеатры «Маяковский» и «Кристалл».

Учредитель и совладелец кинотеатров «Маяковский» и «Кристалл» Илья Иванов рассказал, что скоро произойдет перепрофилирование кинотеатров, сообщает «Омск-информ». Это связано с тем, что выручка в сфере кинопроката упала на 90%.

«Самое главное — не устаревшее импортное оборудование, а то, что фильмов нет, — объяснил Илья Иванов. — Голливудские ленты нам не дают уже больше двух лет. Основная проблема с этим».

По его словам, зрители хуже посещают российские фильмы, а на частных показах заработать не получается. Сейчас ведется поиск вариантов для перепрофилирования, но пока их найти не получается.

Отметим, что часть помещений кинотеатра «Кристалл» решили отдать под отделение МФЦ, а на первом этаже кинотеатра «Галактика» открыли супермаркет.

#Вероника Жукова#Общество#Город#Новости#Омск#Кинотеатр#Закрытие кинотеатра#Кинотеатр Маяковский
Подпишитесь
Ни чаю, ни помыться. Омичей «обрадуют» массовыми отключениями холодной воды
30 ноября 11:26
Жалобы отклонены. Приговор «левобережному маньяку» оставили без изменения
30 ноября 09:55
Минстрой Омской области остался без главы и его заместителя
30 ноября 13:31
Вытащили из лап смерти. В Омской области пеликана отогрели с рыбкой в баньке
30 ноября 06:31
Суровый сибирский мороз. Из-за холодной погоды на Левобережье Омска сломался светофор
30 ноября 10:57
Добрые дела. В Омске спасли примерзших к снегу щенят
30 ноября 07:29