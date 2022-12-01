Омские кинотеатры решили перепрофилировать из-за колоссального падения выручки

Учредитель и совладелец кинотеатров «Маяковский» и «Кристалл» Илья Иванов рассказал, что скоро произойдет перепрофилирование кинотеатров, сообщает «Омск-информ». Это связано с тем, что выручка в сфере кинопроката упала на 90%.
«Самое главное — не устаревшее импортное оборудование, а то, что фильмов нет, — объяснил Илья Иванов. — Голливудские ленты нам не дают уже больше двух лет. Основная проблема с этим».
По его словам, зрители хуже посещают российские фильмы, а на частных показах заработать не получается. Сейчас ведется поиск вариантов для перепрофилирования, но пока их найти не получается.
Отметим, что часть помещений кинотеатра «Кристалл» решили отдать под отделение МФЦ, а на первом этаже кинотеатра «Галактика» открыли супермаркет.