Омичам улыбнулась Аврора. Жители области наблюдали полярное сияние

В сообществе «Астрономические наблюдения в Омске» сообщили о небесной красоте, которую запечатлела жительница Саргатского района после полуночи.
«Это уже пятое появление сияний на нашем небе за последний год. Ранее полярные сияния мы видели в сентябре, марте, феврале 2022 года и в ноябре 2021 года», — сообщили наблюдатели.
Отметим, что подобные явления связаны с магнитной активностью планеты. Заряженные частицы солнечного ветра движутся к нам, повинуясь воле магнитных полей, и сталкиваются с верхними слоями атмосферы, отчего и происходит свечение. Чем больше магнитных бурь, тем ближе к югу начинают замечать свет «Авроры».