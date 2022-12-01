Омичам улыбнулась Аврора. Жители области наблюдали полярное сияние

Отметим, что подобные явления связаны с магнитной активностью планеты. Заряженные частицы солнечного ветра движутся к нам, повинуясь воле магнитных полей, и сталкиваются с верхними слоями атмосферы, отчего и происходит свечение. Чем больше магнитных бурь, тем ближе к югу начинают замечать свет «Авроры».