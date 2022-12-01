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Омичам улыбнулась Аврора. Жители области наблюдали полярное сияние

Сегодня, 09:14
Фото: 1MI
иллюстрация

Жители Омской области наблюдали красивейшее атмосферное явление

Частицы солнечного ветра ночью подсветили Омскую область. Жители региона заметили северное сияние.

В сообществе «Астрономические наблюдения в Омске» сообщили о небесной красоте, которую запечатлела жительница Саргатского района после полуночи.

«Это уже пятое появление сияний на нашем небе за последний год. Ранее полярные сияния мы видели в сентябре, марте, феврале 2022 года и в ноябре 2021 года», — сообщили наблюдатели.

Отметим, что подобные явления связаны с магнитной активностью планеты. Заряженные частицы солнечного ветра движутся к нам, повинуясь воле магнитных полей, и сталкиваются с верхними слоями атмосферы, отчего и происходит свечение. Чем больше магнитных бурь, тем ближе к югу начинают замечать свет «Авроры».

Фото: Милена Пономарева / скриншот: Астрономические наблюдения в Омске
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#Новости#Омская область#Саргатский район#Астрономия#Северное сияние#Атмосферные явления#Магнитная буря#Дарья Зыкова#Омск#Фотографии
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