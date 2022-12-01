Никому не достанется. Омские таможенники не разрешили вывозить красную икру

Автомобиль остановили для осмотра на пункте пропуска «Ольховка». Заглянув внутрь, таможенники обнаружили 1,3 тыс банок икры лососевых рыб, которые были тщательно спрятаны среди упаковок с чаем, конфетами и печеньем. На этикетках было указано производство Камчатского края и Карелии. Однако документы, подтверждающие это, в том числе ветеринарный сертификат на товар, у перевозчика отсутствовали.