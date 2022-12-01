Никому не достанется. Омские таможенники не разрешили вывозить красную икру

По сообщению пресс-службы Омской таможни, в грузовике, следовавшем из Омска в Казахстан, обнаружили 200 кг поддельной красной икры.
Автомобиль остановили для осмотра на пункте пропуска «Ольховка». Заглянув внутрь, таможенники обнаружили 1,3 тыс банок икры лососевых рыб, которые были тщательно спрятаны среди упаковок с чаем, конфетами и печеньем. На этикетках было указано производство Камчатского края и Карелии. Однако документы, подтверждающие это, в том числе ветеринарный сертификат на товар, у перевозчика отсутствовали.
Проведя экспертизу, специалисты выявили, что икра искусственная, имитирующая икру лососевых рыб. Такая партия натуральной икры могла бы стоить 1,5 млн рублей.
В настоящее время рассматривается вопрос об уничтожении поддельной икры.