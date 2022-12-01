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Многие российские маньяки вышли на свободу

Сегодня, 15:30
Маньяки существовали во все времена. В нашей стране их особенно много было в 90-е годы. Некоторые из них были приговорены к смертной казни. Многим дали до 25 заключения.

Проблема в том, что сейчас наступило то время, когда маньяки отсидели свои сроки и стали возвращаться на свободу, пишет Общественная служба новостей. Простые граждане боятся их и просят снова изолировать.

В открытом доступе появился список самых опасных маньяков, которые недавно вышли на свободу.

В него вошли Михаил Малышев, известный как «пермский людоед», осужденные за убийства и похищения подельники-рабовладельцы Александр Комин и Александр Михеев, а также маньяк Владимир Криштопа.

Известно, что Малышев освободился в октябре 2022 года, Михеев — в 2017 году, а Криштопа — в 2020.

По мнению психиатра Василия Шурова, таких людей невозможно вылечить или перевоспитать. После выхода на свободу они по-прежнему могут быть опасны.

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