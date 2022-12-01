Многие российские маньяки вышли на свободу

Проблема в том, что сейчас наступило то время, когда маньяки отсидели свои сроки и стали возвращаться на свободу, пишет Общественная служба новостей. Простые граждане боятся их и просят снова изолировать.
В открытом доступе появился список самых опасных маньяков, которые недавно вышли на свободу.
В него вошли Михаил Малышев, известный как «пермский людоед», осужденные за убийства и похищения подельники-рабовладельцы Александр Комин и Александр Михеев, а также маньяк Владимир Криштопа.
Известно, что Малышев освободился в октябре 2022 года, Михеев — в 2017 году, а Криштопа — в 2020.
По мнению психиатра Василия Шурова, таких людей невозможно вылечить или перевоспитать. После выхода на свободу они по-прежнему могут быть опасны.