Милосердие. Из омской тюрьмы на свободу отпустят осужденную

Комиссия рассмотрела ходатайства о помиловании от шести осужденных, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы, находящихся на территории омского региона. Изучались сами ходатайства, документы от администраций уголовно-исполнительной системы и документы от родственников.