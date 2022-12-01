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Милосердие. Из омской тюрьмы на свободу отпустят осужденную

Сегодня, 11:46
Фото: upch55.ru

Комиссия по вопросам помилования в Омской области освободила человека

Заседание комиссии по помилованию в Омской области прошло не без успеха. Рассмотрели 6 заявок, смогли вытащить из системы наказания 1 заключенную.

Пресс-служба уполномоченного по правам человека в Омской области сообщила о вчерашнем заседании комиссии по вопросам помилования, в котором приняла участие Ирина Касьянова.

Комиссия рассмотрела ходатайства о помиловании от шести осужденных, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы, находящихся на территории омского региона. Изучались сами ходатайства, документы от администраций уголовно-исполнительной системы и документы от родственников.

По итогам заседания одно из ходатайств о помиловании решили удовлетворить. Женщину из омской тюрьмы отпустят на свободу. Остальные 5 прошений были отклонены.

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