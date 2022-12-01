Милосердие. Из омской тюрьмы на свободу отпустят осужденную

Пресс-служба уполномоченного по правам человека в Омской области сообщила о вчерашнем заседании комиссии по вопросам помилования, в котором приняла участие Ирина Касьянова.
Комиссия рассмотрела ходатайства о помиловании от шести осужденных, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы, находящихся на территории омского региона. Изучались сами ходатайства, документы от администраций уголовно-исполнительной системы и документы от родственников.
По итогам заседания одно из ходатайств о помиловании решили удовлетворить. Женщину из омской тюрьмы отпустят на свободу. Остальные 5 прошений были отклонены.