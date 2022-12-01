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Лавров: попытки ограничить цены на нефть — повод для отказа от инструментов Запада

Сегодня, 19:31
Сергей Лавров, глава МИД РФ, сообщил на пресс-конференции по проблематике евробезопасности о том, что попытки установления потолка цен на энергоресурсы из России сигнализирует о том, что пришло время задуматься об отказе от применения западных инструментов.

Министр подчеркнул, что РФ начнет работать с партнерами напрямую, без учета возможного установления Западом потолка цен на энергоресурсы, — информирует Russian.rt.com.

Известно, что ранее Евросоюз сообщал о намерении установить потолок цен на российскую нефть на уровне $62 за баррель, невзирая на призывы Варшавы и стран Балтии сделать его ниже.

По словам вице-премьера РФ Александра Новака, позиция государства относительно лимита цен на нефть — жестко отрицательная, и установление потолка — неприемлемо.

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