Лавров: попытки ограничить цены на нефть — повод для отказа от инструментов Запада

Сергей Лавров, глава МИД РФ, сообщил на пресс-конференции по проблематике евробезопасности о том, что попытки установления потолка цен на энергоресурсы из России сигнализирует о том, что пришло время задуматься об отказе от применения западных инструментов.