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К омичам вернулись популярные конструкторы с открытием магазина «Мир Кубиков»

Сегодня, 10:14
Фото: пресс-служба МЕГИ
Омичам станет проще с подарками. В «МЕГЕ» вместо Lego открылся «Мир Кубиков»

Сегодня в «Меге» заработал мультибрендовый магазин конструкторов «Мир кубиков», как сообщили сотрудники торгового центра. Он пришел на смену монобрендовой сети Lego, единственный магазин которой закрылся в Омске еще в июне.

Сеть магазинов «Мир кубиков» входит в Inventive Retail Group. Эта компания и раньше управляла поставками Lego в Россию. Ассортимент бренда останется, хотя теперь поставлять будут через посредников, как сообщили в пресс-службе Inventive Retail Group.

«Ассортимент магазинов „Мир Кубиков“ будет состоять преимущественно из конструкторов и аксессуаров к ним. Со временем компания планирует добавить в ассортимент дополнительные развивающие игрушки. Ассортимент будет мультибрендовым. Lego останется в списке брендов и будет закупаться посредством параллельного импорта у других поставщиков, т. к. компания Lego остановила операционную деятельность в России», — сообщается в релизе компании.

Коллекционеры и почитатели Lego могут вздохнуть с облегчением. Также вернулись традиционные уже варианты беспроигрышных подарков детям.

Напомним, ранее в «Меге» вновь открылись ушедшие магазины техники и одежды:

В омской «Меге» вновь открылись магазины re: Store и Street Beat
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#Дарья Зыкова#Омск#Новости#Игрушка#Дети#Подарки#Магазин#Город
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