К омичам вернулись популярные конструкторы с открытием магазина «Мир Кубиков»

Сегодня в «Меге» заработал мультибрендовый магазин конструкторов «Мир кубиков», как сообщили сотрудники торгового центра. Он пришел на смену монобрендовой сети Lego, единственный магазин которой закрылся в Омске еще в июне.
Сеть магазинов «Мир кубиков» входит в Inventive Retail Group. Эта компания и раньше управляла поставками Lego в Россию. Ассортимент бренда останется, хотя теперь поставлять будут через посредников, как сообщили в пресс-службе Inventive Retail Group.
«Ассортимент магазинов „Мир Кубиков“ будет состоять преимущественно из конструкторов и аксессуаров к ним. Со временем компания планирует добавить в ассортимент дополнительные развивающие игрушки. Ассортимент будет мультибрендовым. Lego останется в списке брендов и будет закупаться посредством параллельного импорта у других поставщиков, т. к. компания Lego остановила операционную деятельность в России», — сообщается в релизе компании.
Коллекционеры и почитатели Lego могут вздохнуть с облегчением. Также вернулись традиционные уже варианты беспроигрышных подарков детям.
Напомним, ранее в «Меге» вновь открылись ушедшие магазины техники и одежды: