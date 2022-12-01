К омичам вернулись популярные конструкторы с открытием магазина «Мир Кубиков»

«Ассортимент магазинов „Мир Кубиков“ будет состоять преимущественно из конструкторов и аксессуаров к ним. Со временем компания планирует добавить в ассортимент дополнительные развивающие игрушки. Ассортимент будет мультибрендовым. Lego останется в списке брендов и будет закупаться посредством параллельного импорта у других поставщиков, т. к. компания Lego остановила операционную деятельность в России», — сообщается в релизе компании.