«Это тебе на могилку». Омич бросил два цветка к ногам обидчика и вонзил в него нож

Городу55 стали известны подробности поножовщины в кафе на улице Карбышева, которое переросло в уголовное дело за покушение на убийство.
Напомним, как ранее сообщал Город55, в средине сентября в заведении между двумя клиентами вспыхнула ссора.
«После словесной перепалки подозреваемый ушел из кафе, дошел до какого-то цветочного киоска, купил две гвоздики и вернулся обратно. Со словами: „Это тебе на могилку“, он кинул цветы к ногам потерпевшего и дважды ударил его ножом», — рассказал Городу55 старший помощник руководителя СКР по Омской области Лариса Болдинова.
Омич получил тяжелые ножевые ранения в жизненно важные органы, но врачам удалось сохранить ему жизнь. На месте следователи и оперативникие просмотрели записи с камер наблюдения и узнали на видео 30-летнего неоднократно судимого жителя Омска. Задержали его через 2 часа.
В данный момент следствие по делу окончено.