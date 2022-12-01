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«Это тебе на могилку». Омич бросил два цветка к ногам обидчика и вонзил в него нож

Сегодня, 10:39
Фото: Город55
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Потерпевший выжил, а подозреваемый попал под следствие за покушение на убийство.

Городу55 стали известны подробности поножовщины в кафе на улице Карбышева, которое переросло в уголовное дело за покушение на убийство.

Напомним, как ранее сообщал Город55, в средине сентября в заведении между двумя клиентами вспыхнула ссора.

«После словесной перепалки подозреваемый ушел из кафе, дошел до какого-то цветочного киоска, купил две гвоздики и вернулся обратно. Со словами: „Это тебе на могилку“, он кинул цветы к ногам потерпевшего и дважды ударил его ножом», — рассказал Городу55 старший помощник руководителя СКР по Омской области Лариса Болдинова.

Омич получил тяжелые ножевые ранения в жизненно важные органы, но врачам удалось сохранить ему жизнь.  На месте следователи и оперативникие просмотрели записи с камер наблюдения и узнали на видео 30-летнего неоднократно судимого жителя Омска. Задержали его через 2 часа.

В данный момент следствие по делу окончено.

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Россия#Уголовное дело#Убийство#Покушение на убийство
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