«Это тебе на могилку». Омич бросил два цветка к ногам обидчика и вонзил в него нож

Омич получил тяжелые ножевые ранения в жизненно важные органы, но врачам удалось сохранить ему жизнь. На месте следователи и оперативникие просмотрели записи с камер наблюдения и узнали на видео 30-летнего неоднократно судимого жителя Омска. Задержали его через 2 часа.