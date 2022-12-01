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Экстренная посадка, северное сияние и взятки в ВУЗе. Омск сегодня

Сегодня, 14:11
Фото: Город55
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Итоги четверга.

Новость № 1. Сегодня в Омской области вынужденную посадку совершил вертолет Ми-8. Он следовал из Тары в сторону поселка Пионерский Томской области. Пострадавших нет, вертолет не получил повреждений. В настоящее время проводится проверка.

В Омской области началась проверка вынужденной посадки вертолета
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Новость № 2. Жители Омской области заметили северное сияние. Это уже пятое появление сияний на нашем небе за последний год. Фотографиями поделилась жительница Саргатского района.

Омичам улыбнулась Аврора. Жители области наблюдали полярное сияние
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Новость № 3. В Омске задержали преподавателя ВУЗа, получавшего взятки от студентов. Преподаватель брал деньги у студентов за выставление хороших оценок за экзамены без их фактической сдачи. Всего преподаватель получил 18 взяток на сумму около 250 тыс рублей.

Деньги за пятерки. Преподаватель омского ВУЗа брал взятки за экзамены
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#Город#Новости#Омск#Омская область#Вынужденная посадка#Вертолет#Северное сияние#Взятка#Юлия Бармина
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