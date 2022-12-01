Новость № 3. В Омске задержали преподавателя ВУЗа, получавшего взятки от студентов. Преподаватель брал деньги у студентов за выставление хороших оценок за экзамены без их фактической сдачи. Всего преподаватель получил 18 взяток на сумму около 250 тыс рублей.