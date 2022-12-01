Новость № 1. Сегодня в Омской области вынужденную посадку совершил вертолет Ми-8. Он следовал из Тары в сторону поселка Пионерский Томской области. Пострадавших нет, вертолет не получил повреждений. В настоящее время проводится проверка.
Новость № 2. Жители Омской области заметили северное сияние. Это уже пятое появление сияний на нашем небе за последний год. Фотографиями поделилась жительница Саргатского района.
Новость № 3. В Омске задержали преподавателя ВУЗа, получавшего взятки от студентов. Преподаватель брал деньги у студентов за выставление хороших оценок за экзамены без их фактической сдачи. Всего преподаватель получил 18 взяток на сумму около 250 тыс рублей.