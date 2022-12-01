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Деньги за пятерки. Преподаватель омского ВУЗа брал взятки за экзамены

Сегодня, 11:05
Фото: 1MI
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Преподаватель омского ВУЗа брал деньги со студентов за сдачу экзаменов

Размер одной взятки составлял от 12 тыс рублей до 18 тыс рублей.

По сообщению УМВД России по городу Омску, задержан преподаватель ВУЗа, получавший взятки от студентов.

Сотрудникам полиции поступила информация, что преподаватель берет деньги у студентов за выставление хороших оценок за экзамены без их фактической сдачи. В итоге, мужчину задержали с поличным.

Размер взятки от одного студента составлял от 12 тыс рублей до 18 тыс рублей. Всего преподаватель получил 18 взяток на общую сумму около 250 тыс рублей.

В настоящее время СУ СКР по Омской области возбудил уголовные дела.  Продолжается проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств преступления.

Фото: УМВД России по городу Омску
#Юлия Бармина#Происшествия#Новости#Омск#Уголовное дело#Взятка#Студенты
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