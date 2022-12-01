Чернышенко: За два года ЦУРы помогли принять свыше тысячи управленческих решений

По словам генерального директора АНО «Диалог Регионы» Владимира Табака, изначально перед ЦУРами была поставлена задача содействовать цифровой трансформации российских регионов. Начавшаяся пандемия способствовала тому, что жители и госслужащие начали общаться в цифровом формате. И в этом свете сеть ЦУРов заработала очень вовремя. Региональные власти сумели и в новых условиях качественно коммуницировать с людьми. Помогло и появление других форматов. Это, в частности, прямые эфиры чиновников в соцсетях. Кроме того, был принят федеральный закон о госпабликах.