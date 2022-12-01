Чернышенко: За два года ЦУРы помогли принять свыше тысячи управленческих решений

Как сообщает со ссылкой на слова Чернышенко, за это время с помощью ЦУРов власти смогли эффективно коммуницировать с жителями на всех уровнях. В 2,5 раза быстрее стали отрабатываться обращения.
Напомним, создать ЦУРы во всех российских регионах президент РФ поручил к 1 декабря 2020 года. Координирует работу 84 ЦУРов в стране АНО «Диалог Регионы».
ЦУРы собирают и в оперативном режиме отрабатывают сообщения об имеющихся у жителей проблемах по всем направлениям, которые касаются жизни региона. ЦУРы созданы не только на уровне субъектов РФ, но и муниципальных образований. Таких центров — 530, сообщает rostovgazeta.ru.
С системой мониторинга ЦУРов взаимодействуют около 6,5 тысячи пабликов органов власти как федерального, так и регионального уровня, а также паблики подведомственных организаций и более 100 тысяч государственных пабликов. Подключаются к обратной связи коммерческие компании, оказывающие услуги населению. Это ресурсоснабжающие и управляющие организации. Уже завершено подключение 327 таких организаций.
Результаты работы с обратной связью сказываются на ключевых показателях эффективности органов власти. Например, в некоторых регионах зарплата госслужащих зависит от показателей качества и скорости, с какой получают граждане ответы на свои вопросы.
По словам генерального директора АНО «Диалог Регионы» Владимира Табака, изначально перед ЦУРами была поставлена задача содействовать цифровой трансформации российских регионов. Начавшаяся пандемия способствовала тому, что жители и госслужащие начали общаться в цифровом формате. И в этом свете сеть ЦУРов заработала очень вовремя. Региональные власти сумели и в новых условиях качественно коммуницировать с людьми. Помогло и появление других форматов. Это, в частности, прямые эфиры чиновников в соцсетях. Кроме того, был принят федеральный закон о госпабликах.