Чем кормят омичей. В социальные учреждения снова поставляли подделки

Пресс-служба Россельхознадзора Омской области сообщила о результатах работы ведомства с начала года. С помощью системы «Меркурий» выявили 144 нарушения при поставках пищевой продукции в социальные учреждения региона. Среди нарушений было несоответствие маркировок, сроков годности и деклараций. Привлекли к административной ответственности 12 нарушителей, 26-ти были выданы предупреждения. В 5 случаях информация была отправлена в другие управления Россельхознадзора: по месту «прописки» производства-нарушителя. Также выписали 101 предостережение о недопустимости нарушений требований законодательства.