Чем кормят омичей. В социальные учреждения снова поставляли подделки

Пресс-служба Россельхознадзора Омской области сообщила о результатах работы ведомства с начала года. С помощью системы «Меркурий» выявили 144 нарушения при поставках пищевой продукции в социальные учреждения региона. Среди нарушений было несоответствие маркировок, сроков годности и деклараций. Привлекли к административной ответственности 12 нарушителей, 26-ти были выданы предупреждения. В 5 случаях информация была отправлена в другие управления Россельхознадзора: по месту «прописки» производства-нарушителя. Также выписали 101 предостережение о недопустимости нарушений требований законодательства.
С помощью лабораторного контроля на объектах социальной сферы отобрали 53 пробы пищевой продукции, в 10 случаях выявлено несоответствие установленным стандартам.
Например, лабораторные исследования образцов сливочного масла и сыра выявили несоответствие стандартам по жирно-кислотному составу и подмену животного жира жирами растительного происхождения.
Масло было от «Солонешенского маслосырзавода» из Алтайского края, а сыр «Голландский» от «Юговского комбината молочных продуктов» из Пермского края.
«В образце полуфабрикатов котлеты „Домашние“ (производитель ООО „Агроснаб Плюс“ (Омская область) выявлено наличие ДНК свиньи, не заявленное на маркировке», — также сообщили в релизе ведомства.
Поставщиками оказались омские предприниматели: «Инвест-М», «Ника Стар» и Кондрашова Т.В.