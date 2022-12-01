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Чем кормят омичей. В социальные учреждения снова поставляли подделки

Сегодня, 11:08
Фото: 1MI
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Омский Россельхознадзор нашел неопознанное «ДНК свиньи» в котлетах

Фальшивый жир в сыре и «лишнее» ДНК свиньи в котлетах находили сотрудники лабораторий в поставках для омских учреждений социальной сферы.

Пресс-служба Россельхознадзора Омской области сообщила о результатах работы ведомства с начала года. С помощью системы «Меркурий» выявили 144 нарушения при поставках пищевой продукции в социальные учреждения региона. Среди нарушений было несоответствие маркировок, сроков годности и деклараций. Привлекли к административной ответственности 12 нарушителей, 26-ти были выданы предупреждения. В 5 случаях информация была отправлена в другие управления Россельхознадзора: по месту «прописки» производства-нарушителя. Также выписали 101 предостережение о недопустимости нарушений требований законодательства.

С помощью лабораторного контроля на объектах социальной сферы отобрали 53 пробы пищевой продукции, в 10 случаях выявлено несоответствие установленным стандартам.

Например, лабораторные исследования образцов сливочного масла и сыра выявили несоответствие стандартам по жирно-кислотному составу и подмену животного жира жирами растительного происхождения.

Масло было от «Солонешенского маслосырзавода» из Алтайского края, а сыр «Голландский» от «Юговского комбината молочных продуктов» из Пермского края.

«В образце полуфабрикатов котлеты „Домашние“ (производитель ООО „Агроснаб Плюс“ (Омская область) выявлено наличие ДНК свиньи, не заявленное на маркировке», — также сообщили в релизе ведомства.

Поставщиками оказались омские предприниматели: «Инвест-М», «Ника Стар» и Кондрашова Т.В.

Роспотребнадзор нашел множество нарушений в омских школах, детсадах и больницах
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#Дарья Зыкова#Омск#Россельхознадзор#Новости#Омская область#Продукты питания#Поставка#Лаборатория#Масло#Сыр
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