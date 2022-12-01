Андрей Блохин в программе «Овертайм» расскажет, почему Ткачёв играет под номером 19

С сентября «Овертайм» — еще круче, динамичнее и эмоциональнее. Теперь в проекте «атакующее» сочетание спортивных журналистов.
— Андрей Блохин — Максим Гречанин — Пётр Смольников — по-настоящему уникальное явление текущего хоккейного сезона! Каждый день это трио живёт хоккеем, каждую неделю в эфир 12 канала выходит новый выпуск программы «Овертайм».
Это единственный «Овертайм», который не завершится даже несмотря на голевую атаку соперника. Не случайно фирменный слоган программы — «Овертайм продолжается», ведь она — самый настоящий долгожитель омского телевидения — 27 лет в эфире!
Автор и ведущий программы «Овертайм» Андрей Блохин: «Когда я вел самый первый выпуск программы в сентябре 1995 года, я сказал такую фразу: «Хоккей омский — это больше чем хоккей! Это религия! Это образ жизни! Мы здесь все в Омске, чем бы не занимались, в каких бы сферах не работали, практически все болеем за «Авангард» — за счет этого «Овертайм» популярен уже почти три десятка лет. Я счастлив работать для болельщиков, я себя ощущаю частью большой хоккейной семьи».
Непридуманные истории из жизни хоккеистов, актуальные интервью с главными по хоккею в Омской области, подробные отчёты о сыгранных встречах и смелые трансформации из журналиста в хоккеиста — всё это в никогда не прекращающемся «Овертайме».
Заместитель генерального директора 12 канала по спецпроектам Ольга Колесник: «Мы гордимся нашими «проектами-долгожителями». А «Овертайм» можно смело причислять именно к таким. У него есть свой характер, своя харизма. В новом сезоне мы обновили формат проекта — зрители приняли эти изменения на «Ура»! — это мы понимаем по количеству просмотров в соцсетях.
Говорим спасибо каждому, кто смотрит, пишет комментарии. Благодаря этому мы меняемся, становимся еще интереснее. В этот раз мы еще и серьезно поработали над имиджем программы — у нее появился свой проморолик, стильные рекламные баннеры. Зрители арены видят их в перерывах домашних матчей «Аванграда». От всего коллектива 12 канала желаем хоккейному клубу «Авангард» успехов в сезоне 2022–2023 — помните, что о ваших победах нам рассказывать гораздо приятнее!»
Новый выпуск хоккейного обозрения уже сегодня вечером в 20:20 на 12 канале.
И вот о чем пойдет речь на этот раз:
Резерв «Авангарда» — знакомим болельщиков с молодыми талантами, которые уже через пару лет ворвутся в большой хоккей! Для кого просмотр матча — не просто удовольствие, а — профессия?
Что возьмёт с собой на Кубок Вызова МХЛ главный тренер «Омских Ястребов» Виталий Черночуб и почему один из лучших распасовщиков КХЛ Владимир Ткачёв играет под 19-м номером?
Аналитика выездной серии от Андрея Блохина — уже сегодня вечером. Не пропустите, «Овертайм» начинается!