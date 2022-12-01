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Аналитик Склянчук озвучил сроки расселения граждан из аварийных домов

Сегодня, 15:31
Глава государства Владимир Путин снова поднял вопрос о расселении людей из аварийного жилья. Переселение будет осуществляться по госпрограмме примерно в течение 15 лет.

Таким мнением поделился с Общественной службой новостей эксперт в области ЖКХ Павел Склянчук.

Аналитик отметил, что еще с советского периода у государства накопилось много неисполненных обязательств по капремонту жилых домов, а фонд наемного соцжилья так и не был сформирован.

Склянчук подсчитал, что период с момента признания дома аварийным до фактического расселения жильцов составляет несколько лет. В многих субъектах жилье не строится в объеме, который нужен для решения подобных проблем.

В Минстрое подсчитали, что к 2030 году примерно 37 миллионов квадратов жилья придет в негодность. Нужно будет строить новые дома, и ответственность за это возьмет на себя государство. Именно оно станет основным заказчиком для строительной отрасли.

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