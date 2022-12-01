Аналитик Склянчук озвучил сроки расселения граждан из аварийных домов

Таким мнением поделился с Общественной службой новостей эксперт в области ЖКХ Павел Склянчук.
Аналитик отметил, что еще с советского периода у государства накопилось много неисполненных обязательств по капремонту жилых домов, а фонд наемного соцжилья так и не был сформирован.
Склянчук подсчитал, что период с момента признания дома аварийным до фактического расселения жильцов составляет несколько лет. В многих субъектах жилье не строится в объеме, который нужен для решения подобных проблем.
В Минстрое подсчитали, что к 2030 году примерно 37 миллионов квадратов жилья придет в негодность. Нужно будет строить новые дома, и ответственность за это возьмет на себя государство. Именно оно станет основным заказчиком для строительной отрасли.