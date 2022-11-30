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Жалобы отклонены. Приговор «левобережному маньяку» оставили без изменения

Сегодня, 09:55
Фото: 1MI
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Суд отклонил апелляцию омскому «левобережного маньяка»

Жалобу рассматривал Пятый апелляционный суд Новосибирска.

По сообщению пресс-службы Омского областного суда, в силу вступил приговор «левобережному маньяку», который нападал на женщин. Суд рассмотрел апелляцию и вынес приговор.

Напомним, летом 2020 года мужчина нападал на женщин в подъездах домов в Кировском округе и срывал с них драгоценности. Его жертвами стали три женщины, одна из которых скончалась на месте от полученных ножевых ранений. Свою вину мужчина признал частично, а 31 августа 2022 года ему назначили наказание в виде 18 лет в колонии строгого режима. Помимо этого, потерпевшие должны получить компенсацию морального вреда на общую сумму 2,5 млн рублей.

Однако с таким решением «левобережный маньяк» был не согласен и в начале ноября этого года подал апелляцию в Пятый апелляционный суд общей юрисдикции, находящийся в Новосибирске.

Суд рассмотрел жалобу и принял решение — приговор оставлен без изменения, а жалобы осужденного и защитника без удовлетворения.

В суд подана апелляция. Омский «левобережный маньяк» обжалует приговор
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#Юлия Бармина#Суд#Новости#Омск#Новосибирск#Уголовное дело#Апелляция#Жалоба#Маньяк
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