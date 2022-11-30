Жалобы отклонены. Приговор «левобережному маньяку» оставили без изменения

Напомним, летом 2020 года мужчина нападал на женщин в подъездах домов в Кировском округе и срывал с них драгоценности. Его жертвами стали три женщины, одна из которых скончалась на месте от полученных ножевых ранений. Свою вину мужчина признал частично, а 31 августа 2022 года ему назначили наказание в виде 18 лет в колонии строгого режима. Помимо этого, потерпевшие должны получить компенсацию морального вреда на общую сумму 2,5 млн рублей.