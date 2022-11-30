«Здравсити»: В Ростове-на-Дону растет интерес жителей к услуге доставки лекарств

Выше Ростова-на-Дону оказались только Санкт-Петербург и Красноярск. Стоит отметить, что в ранжировании не участвовала Москва, пишет rostovgazeta.ru.
По данным маркетплейса, спрос на услугу доставки медикаментов в сезон простудных и вирусных заболеваний возрастает в пять раз по сравнению с летом.
Ростовчане больше всего покупают с доставкой безрецептурные средства для поддержки работы сердечно-сосудистой системы, лечения ОРВИ и ОРЗ, а также витамины и спазмолитики.
Услуга доставки через сервис “Здравсити" стала доступной в области в начале 2021 года. Кроме столицы региона, постепенно к ней присоединились города Шахты, Новошахтинск, Волгодонск, Батайск, Новочеркасск, Таганрог, Аксай и Азов. Маркетплейс доставляет заказы собственной службой, а также привлекает курьеров «Яндекс.Такси».
Руководитель проекта «Здравсити» Даурен Абеуов связывает рост популярности услуги доставки препаратов на дом и с широким покрытием территорий. По его словам, доставкой охвачено порядка 70% россиян.
Отмечается, что доставку на дом нельзя заказать для лекарств, отпускаемых по рецепту. Их можно заказать только с самовывозом из ближайшей аптеки. Однако президент России подписал закон о дистанционной продаже рецептурных препаратов, которая на первом этапе будет осуществляться с 1 марта 2023 г. в виде эксперимента в Москве, Московской и Белгородской областях. По его итогам практику распространят на все регионы.