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«Здравсити»: В Ростове-на-Дону растет интерес жителей к услуге доставки лекарств

Сегодня, 12:53
Фото: пресс-служба Здравсити
Ростов-на-Дону стал одним из лидеров в РФ по востребованности услуги курьерской доставки медикаментов. Об этом сообщили аналитики маркетплейса "Здравсити", которые исследовали продажи с начала 2022 года во всех регионах России.

Выше Ростова-на-Дону оказались только Санкт-Петербург и Красноярск. Стоит отметить, что в ранжировании не участвовала Москва, пишет rostovgazeta.ru.

По данным маркетплейса, спрос на услугу доставки медикаментов в сезон простудных и вирусных заболеваний возрастает в пять раз по сравнению с летом.

Ростовчане больше всего покупают с доставкой безрецептурные средства для поддержки работы сердечно-сосудистой системы, лечения ОРВИ и ОРЗ, а также витамины и спазмолитики.

Услуга доставки через сервис “Здравсити" стала доступной в области в начале 2021 года. Кроме столицы региона, постепенно к ней присоединились города Шахты, Новошахтинск, Волгодонск, Батайск, Новочеркасск, Таганрог, Аксай и Азов. Маркетплейс доставляет заказы собственной службой, а также привлекает курьеров «Яндекс.Такси». 

Руководитель проекта «Здравсити» Даурен Абеуов связывает рост популярности услуги доставки препаратов на дом и с широким покрытием территорий. По его словам, доставкой охвачено порядка 70% россиян.

Отмечается, что доставку на дом нельзя заказать для лекарств, отпускаемых по рецепту. Их можно заказать только с самовывозом из ближайшей аптеки. Однако президент России подписал закон о дистанционной продаже рецептурных препаратов, которая на первом этапе будет осуществляться с 1 марта 2023 г. в виде эксперимента в Москве, Московской и Белгородской областях. По его итогам практику распространят на все регионы.

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