«Здравсити»: В Ростове-на-Дону растет интерес жителей к услуге доставки лекарств

Отмечается, что доставку на дом нельзя заказать для лекарств, отпускаемых по рецепту. Их можно заказать только с самовывозом из ближайшей аптеки. Однако президент России подписал закон о дистанционной продаже рецептурных препаратов, которая на первом этапе будет осуществляться с 1 марта 2023 г. в виде эксперимента в Москве, Московской и Белгородской областях. По его итогам практику распространят на все регионы.