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Взрывной рост. Омичи стали чаще болеть тяжелой, но привычной инфекцией

Сегодня, 05:43
Фото: 1MI
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В Омской области за неделю нашли больше 13 больных ОРВИ

Сейчас регион переживает серьезный подъем заболеваемости, но специалисты уверяют, что переживать не о чем.

В пресс-службе регионального Роспотребнадзора рассказали о статистике заболеваемость ОРВИ за прошлую неделю. Оказалось, что за семь дней к 27 ноября в Омской области зарегистрировали 13 384 случаев заболевания острыми респираторными инфекциями.

При этом в ведомстве подчеркивают, что омичи болеют вирусами не гриппозной этиологии — риновирусами, бокавирусами, метапневмовирусами вирусами парагриппа и аденовирусами. Однако вирусы гриппа также встречаются в общем числе случаев заболевания — примерно 16,7% от общего числа заболевших.

У заболевших гриппом диагностируют три вида вируса —  вирусы гриппа В (11,1%), гриппа A/H1N1 pdm (2,8%) и гриппа A/H3N2 (2,8%).

Отмечается, что в регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. Омичи могут защититься от вируса вакцинами «Совигрипп» и Ультрикс Квадри». К 28 ноября 2022 года привились уже 891 000 человек, или 47% от населения региона.

Также в регионе все еще находят зараженных коронавирусом — примерно по 30 человек в день. По этом причине в регионе продлили режим повышенной готовности, пока до 31 декабря 2022 года.

В Омской области продлили режим повышенной готовности до Нового года
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#Ольга Акамова#Город#Общество#Новости#Омская область#Болезнь#ОРВИ#Заболеваемость#Роспотребнадзор#Прививка
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