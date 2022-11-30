Взрывной рост. Омичи стали чаще болеть тяжелой, но привычной инфекцией

В пресс-службе регионального Роспотребнадзора рассказали о статистике заболеваемость ОРВИ за прошлую неделю. Оказалось, что за семь дней к 27 ноября в Омской области зарегистрировали 13 384 случаев заболевания острыми респираторными инфекциями.
При этом в ведомстве подчеркивают, что омичи болеют вирусами не гриппозной этиологии — риновирусами, бокавирусами, метапневмовирусами вирусами парагриппа и аденовирусами. Однако вирусы гриппа также встречаются в общем числе случаев заболевания — примерно 16,7% от общего числа заболевших.
У заболевших гриппом диагностируют три вида вируса — вирусы гриппа В (11,1%), гриппа A/H1N1 pdm (2,8%) и гриппа A/H3N2 (2,8%).
Отмечается, что в регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. Омичи могут защититься от вируса вакцинами «Совигрипп» и Ультрикс Квадри». К 28 ноября 2022 года привились уже 891 000 человек, или 47% от населения региона.
Также в регионе все еще находят зараженных коронавирусом — примерно по 30 человек в день. По этом причине в регионе продлили режим повышенной готовности, пока до 31 декабря 2022 года.