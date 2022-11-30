Вынесен приговор. Парочка омичей выманила 876 тыс. рублей у сироты

Напомним, что в 2017 году парочка познакомилась с сиротой. Они убедили его в том, что помогут получить жилье без очереди, а также место в вечерней школе. Взамен «Алиса» и «Базилио» попросили награду в виде процентов за вклады его денежных средств и за ведение брокерской деятельности. Парень снимал свои пособия, накопленные за период жизни в детском доме, и передавал мошенникам. Всего парочка выманила 876 тыс. рублей.