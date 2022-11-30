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Вынесен приговор. Парочка омичей выманила 876 тыс. рублей у сироты

Сегодня, 07:55
Фото: 1MI
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В Омске паре сообщников присудили сроки за выманивание денег у сироты

«Алиса» получила 1 год и 11 месяцев тюрьмы, а «Базилио» — на месяц меньше. В Омске осудили парочку мошенников, обманом забиравших у сироты пособия.

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила о результатах судебного процесса над парой сообщников, которые с 2017 года обманывали сироту.

Прокуратура Советского административного округа г. Омска в суде поддержала обвинение по уголовному делу в отношении 50-летнего жителя г. Омска и его 49-летней сообщницы. Они обвинялись по ч. 3 ст. 159 УК РФ «мошенничество в крупном размере по предварительному сговору».

Суд назначил мужчине 1 год и 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а сообщнице –1 год и 11 месяцев. Их взяли под стражу в зале суда. Также суд удовлетворил гражданские требования потерпевшего.

Напомним, что в 2017 году парочка познакомилась с сиротой. Они убедили его в том, что помогут получить жилье без очереди, а также место в вечерней школе. Взамен «Алиса» и «Базилио» попросили награду в виде процентов за вклады его денежных средств и за ведение брокерской деятельности. Парень снимал свои пособия, накопленные за период жизни в детском доме, и передавал мошенникам. Всего парочка выманила 876 тыс. рублей.

На судебном заседании подсудимые вину так и не признали, ущерб не возместили. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

Вину мошенники не признали. Парочка выманила деньги на квартиру у омского сироты
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#Дарья Зыкова#Омск#Приговор#Суд#Новости#Прокуратура#Мошенник#Дети-сироты#Жилье для детей сирот#Пособие
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