Вредные привычки довели до тюрьмы. Омичей задержали за незаконные сигареты и алкоголь

По сообщению пресс-службы УМВД России по Омской области, полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «Алкоголь-табак». Главная цель — выявление преступлений в сфере производства и распространения алкогольной и табачной продукции. За 10 дней сотрудники правоохранительных органов провели 348 проверок.
Во время проверок полицейские задержали шесть омичей, которые продавали сигареты либо без соответствующей маркировки, либо и вовсе с поддельными марками табачной продукции. Из гаражей полицейские изъяли более 243 тыс пачек сигарет на общую сумму около 34 млн рублей.
Помимо этого, госавтоинспекторы задержали автомобиль Mazda, внутри которого нашли 155 бутылок немаркированного алкоголя.
Вся незаконная продукция изъята и отправлена на экспертизу, после чего будет решен вопрос о возбуждении уголовных дел.
Всего за время проведения мероприятия «Алкоголь-табак» возбуждено четыре уголовных дела. А сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято 515 литров готового алкоголя и более 252 тыс пачек сигарет.