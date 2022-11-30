Вредные привычки довели до тюрьмы. Омичей задержали за незаконные сигареты и алкоголь

Во время проверок полицейские задержали шесть омичей, которые продавали сигареты либо без соответствующей маркировки, либо и вовсе с поддельными марками табачной продукции. Из гаражей полицейские изъяли более 243 тыс пачек сигарет на общую сумму около 34 млн рублей.