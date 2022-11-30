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Во время столкновения двух автомобилей в Омске под колеса попала девушка

Сегодня, 10:13
Фото: УГИБДД УМВД России по Омской Области
Из-за толчка от столкновения двух автомобилей пострадала проходившая мимо девушка.

По сообщению госавтоинспекции, сегодня утром, 30 ноября, произошло ДТП с пострадавшими.

22-летняя девушка за рулем автомобиля Toyota, следуя по улице 2 Кольцевая не выдержала безопасную дистанцию и столкнулась с автомобилем Hyundai, за рулем которого был мужчина 66 лет.

От толчка автомобиль Hyundai продвинулся вперед и сбил девушку, которая в это время переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии, в больницу доставлена 20-летняя девушка, попавшая под машину.

В настоящее время проводится проверка, в ходе которой установят все обстоятельства и причины ДТП.

Фото: УГИБДД УМВД России по Омской Области
#Юлия Бармина#Происшествия#Новости#Омск#ГИБДД#Авария#ДТП#ДТП с пострадавшими
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