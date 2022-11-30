Во время столкновения двух автомобилей в Омске под колеса попала девушка

По сообщению госавтоинспекции, сегодня утром, 30 ноября, произошло ДТП с пострадавшими.
22-летняя девушка за рулем автомобиля Toyota, следуя по улице 2 Кольцевая не выдержала безопасную дистанцию и столкнулась с автомобилем Hyundai, за рулем которого был мужчина 66 лет.
От толчка автомобиль Hyundai продвинулся вперед и сбил девушку, которая в это время переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате аварии, в больницу доставлена 20-летняя девушка, попавшая под машину.
В настоящее время проводится проверка, в ходе которой установят все обстоятельства и причины ДТП.