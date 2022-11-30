В Совфеде утвердили бюджет ФОМС на 2023–2025 годы

Основной источник доходов ФОМС – страховые взносы на обязательное медстрахование (ОМС). В 2023 году их доля будет равна 85,7%, в 2024 году – 86,1%, в 2025 году – 86,4%. В 2023 году ожидается сумма трансфертов из федерального бюджета в 429,4 миллиарда рублей, в 2024-м – 448 миллиардов, в 2025-м – 463,5 миллиарда.