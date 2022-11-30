В Совфеде утвердили бюджет ФОМС на 2023–2025 годы

В 2023 году в бюджете фонда ожидаются доходы в размере 3,135 триллиона рублей, в 2024 – 3,366 триллиона, в 2025 году – 3,592 триллиона. Предполагается, что расходы составят 3,219 триллиона, 3,434 триллиона и 3,612 триллиона рублей соответственно, пишет 1prime.ru.
То есть на последующие 3 года бюджет ФОМС составлен с дефицитом. В 2023 году это 83,9 миллиарда рублей, в 2024 – 67,7 миллиарда, в 2025 – 20,1 миллиарда. Данный дефицит планируется покрыть переходящими остатками средств.
Основной источник доходов ФОМС – страховые взносы на обязательное медстрахование (ОМС). В 2023 году их доля будет равна 85,7%, в 2024 году – 86,1%, в 2025 году – 86,4%. В 2023 году ожидается сумма трансфертов из федерального бюджета в 429,4 миллиарда рублей, в 2024-м – 448 миллиардов, в 2025-м – 463,5 миллиарда.
В бюджете ФОМС предполагается субвенция в бюджеты его территориальных фондов на финансовое обеспечение базовой программы ОМС. В 2023 году ее размер составит 2,747 триллиона рублей, в 2024 году – 2,945 триллиона, в 2025-м – 3,107 триллиона.
По заявлению председателя ФОМС Ильи Баланина, субвенции в полном объеме обеспечивают реализацию указов главы государства по зарплате медработников, а также проведение мероприятий по углубленной диспансеризации и медицинской реабилитации застрахованных.
На предоставление медпомощи, которая входит в базовую программу ОМС, госучреждениям в бюджете фонда заложено 163,6 миллиарда рублей на следующий год, 172,6 миллиарда – на 2024 год, 182,1 миллиарда – на 2025-й. А на предоставление высокотехнологичной медпомощи, не входящей в базовую программу ОМС, будет направлено 120,3 миллиарда, 126,5 миллиарда и 132,8 миллиарда рублей соответственно.
Кроме того, фонд направит межбюджетные трансферты Фонду пенсионного и социального страхования РФ (Соцфонду) на оплату медицинской помощи для беременных женщин, а также в период после родов и на профилактические медосмотры новорожденного в течение первого года жизни.