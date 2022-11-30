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В школе Магнитогорска медики зафиксировали вспышку гепатита А

Сегодня, 19:59
У трех учащихся двух классов школы № 39 города Магнитогорск Челябинской выявлен гепатит А.

Как сообщает fedpress.ru ссо ссылкой на ИА «Первое областное», в связи с этим всех остальных учащихся начальных классов в данном образовательном учреждении экстренно привьют от этого заболевания препаратом «Хаврикс». Их около 400.

В классах введено использование дезинфицирующих средств, налажена работа рециркуляторов, помещения проветриваются. Зона рекреации и санузлы обрабатываются после каждой перемены.

Дети, у которых был контакт с больными, учатся теперь в другом крыле. Там есть отдельные питьевой фонтан и санузлы. В столовой питание этих ребят организовано по особому графику, за разными столами. Всю их посуду промаркировали и обрабатывают в дезрастворе после каждого приема пищи.

Пока госпитализированы с гепатитом А три школьника.

Гепатит А, более известный под названием желтуха, является острым вирусным заболеванием печени. Для него характерны тошнота, рвота и другие неприятные симптомы.

 

#Светлана Павлова
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