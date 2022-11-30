В школе Магнитогорска медики зафиксировали вспышку гепатита А

Как сообщает fedpress.ru ссо ссылкой на ИА «Первое областное», в связи с этим всех остальных учащихся начальных классов в данном образовательном учреждении экстренно привьют от этого заболевания препаратом «Хаврикс». Их около 400.
В классах введено использование дезинфицирующих средств, налажена работа рециркуляторов, помещения проветриваются. Зона рекреации и санузлы обрабатываются после каждой перемены.
Дети, у которых был контакт с больными, учатся теперь в другом крыле. Там есть отдельные питьевой фонтан и санузлы. В столовой питание этих ребят организовано по особому графику, за разными столами. Всю их посуду промаркировали и обрабатывают в дезрастворе после каждого приема пищи.
Пока госпитализированы с гепатитом А три школьника.
Гепатит А, более известный под названием желтуха, является острым вирусным заболеванием печени. Для него характерны тошнота, рвота и другие неприятные симптомы.