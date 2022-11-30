В школе Магнитогорска медики зафиксировали вспышку гепатита А

Дети, у которых был контакт с больными, учатся теперь в другом крыле. Там есть отдельные питьевой фонтан и санузлы. В столовой питание этих ребят организовано по особому графику, за разными столами. Всю их посуду промаркировали и обрабатывают в дезрастворе после каждого приема пищи.