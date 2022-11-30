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В РЭО создали VR-туры для изучения объектов утилизации ТКО

30 ноября 18:39
ППК “Российский экологический оператор” разработала VR-тур для изучения мусорных полигонов.

По сообщению генерального директора РЭО Дениса Буцаева, специалисты предприятия разработали VR-тур, с помощью которого можно виртуально побывать на объекте размещения. Для его создания применили дроны. Тур можно доработать с добавлением обучающих элементов. Данная разработка направлена на формирование Экономики замкнутого цикла в России". Слова Буцаева приводит издание 360tv.ru.

Как рассказал генеральный директор РЭО, благодаря таким очкам виртуальной реальности можно выявлять нарушения. Сейчас у РЭО есть два VR-тура – на полигон “Славное“ в Тверской области и на комплекс по сортировке и утилизации ТКО Тамбовского района в Тамбовской области.

Как рассказал заместитель генерального директора РЭО по цифровизации Алексей Буров, для разработки VR-тура сначала при помощи беспилотника проводят облет полигона. Дрон делает снимки, включая панораму 360. На каждом объекте создают пять панорам, которые становятся основой для разработки тура. Помимо этого, в тур закладывают инфографику с главными параметрами объекта.

Данные мероприятия реализуются в рамках федерального проекта и национальной инициативы "Экономика замкнутого цикла".

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