В регионе растет заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями

В программе будут даны конкретные рекомендации, как действовать в той или иной ситуации, когда к доктору нужно идти, а когда прямо бежать? Так о «красных флагах » при ОРВИ расскажет доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации, главный внештатный специалист по общей врачебной практике и семейной медицине минздрава России в Сибирском федеральном округе Галина Нечаева: « Если мы говорим об осложнении вирусной инфекции. То тогда нужно обратить внимание ни появилось ли болевого синдрома при дыхании, ни связан ли этот болевой синдром с поворотом тела или глубоким вдохом, не увеличилась ли частота дыхательных движений , это очень важно, потому что пневмония, это когда легкое становится не воздушным, не может дышать».