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В регионе растет заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями

Сегодня, 06:34
Фото: 12 канал
Чем они опасны, как их надо и не надо лечить- это тема первого выпуска нового проекта 12 канала «Медицинская академия». Программа, в которой зрители будут учиться самому главному- быть здоровыми. Что для этого нужно у лучших врачей региона узнает автор и ведущая Анастасия Галаева.

В программе будут даны конкретные рекомендации, как действовать в той или иной ситуации,  когда к доктору нужно идти, а когда прямо бежать? Так  о «красных флагах » при ОРВИ расскажет  доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации, главный внештатный специалист по общей врачебной практике и семейной медицине минздрава России в Сибирском федеральном округе Галина Нечаева: « Если мы говорим об осложнении вирусной инфекции. То тогда нужно обратить внимание ни появилось ли болевого синдрома при дыхании, ни связан ли этот болевой синдром с поворотом тела или глубоким вдохом, не  увеличилась ли частота дыхательных движений , это очень важно, потому что пневмония, это когда легкое становится не воздушным, не может дышать».

Фото: 12 канал

Врач аллерголог-иммунолог Елена Надей объяснит, почему противовирусные препараты, которые так широко рекламируют по телевизору , на самом деле  крайне опасно применять самостоятельно, какие могут быть от этого последствия : «У  нас нет иммуномодулятора,  действующего на конкретную клетку, на конкретную часть иммунной системы, если этот иммуномодулятор поступает в организм , он может действовать на иммунный ответ и могут быть проблемы».

Острыми респираторными вирусными инфекциями чаще всего болеют дети. Для организма-это своего рода тренировка.

Фото: 12 канал

И если проходит она без осложнений и постоянного использования антибиотиков -все в порядке, с возрастом болеть ребенок будет меньше. А если не все так легко и просто, то поправить здоровье абсолютно бесплатно маленькие омичи могут в одном из омских санаториев. Что для этого нужно и как туда попасть,  какие методики восстановления организма там используют, зрители узнают из программы «Медицинская академия» 30 ноября в 21.30  на 12ом канале.

Все выпуски программы доступны по ссылке  - https://12-kanal.ru/program/meditsinskaya-akademiya/

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