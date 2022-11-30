В регионе растет заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями

В программе будут даны конкретные рекомендации, как действовать в той или иной ситуации, когда к доктору нужно идти, а когда прямо бежать? Так о «красных флагах » при ОРВИ расскажет доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации, главный внештатный специалист по общей врачебной практике и семейной медицине минздрава России в Сибирском федеральном округе Галина Нечаева: « Если мы говорим об осложнении вирусной инфекции. То тогда нужно обратить внимание ни появилось ли болевого синдрома при дыхании, ни связан ли этот болевой синдром с поворотом тела или глубоким вдохом, не увеличилась ли частота дыхательных движений , это очень важно, потому что пневмония, это когда легкое становится не воздушным, не может дышать».
Врач аллерголог-иммунолог Елена Надей объяснит, почему противовирусные препараты, которые так широко рекламируют по телевизору , на самом деле крайне опасно применять самостоятельно, какие могут быть от этого последствия : «У нас нет иммуномодулятора, действующего на конкретную клетку, на конкретную часть иммунной системы, если этот иммуномодулятор поступает в организм , он может действовать на иммунный ответ и могут быть проблемы».
Острыми респираторными вирусными инфекциями чаще всего болеют дети. Для организма-это своего рода тренировка.
И если проходит она без осложнений и постоянного использования антибиотиков -все в порядке, с возрастом болеть ребенок будет меньше. А если не все так легко и просто, то поправить здоровье абсолютно бесплатно маленькие омичи могут в одном из омских санаториев. Что для этого нужно и как туда попасть, какие методики восстановления организма там используют, зрители узнают из программы «Медицинская академия» 30 ноября в 21.30 на 12ом канале.
Все выпуски программы доступны по ссылке - https://12-kanal.ru/program/meditsinskaya-akademiya/