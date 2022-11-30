Вытащили из лап смерти. В Омской области пеликана отогрели с рыбкой в баньке

Начало рабочей недели отметилось необычной историей спасения. В Омской области спасли огромного, взрослого пеликана.
«Птицу заметили в сугробе соседи, но к себе не взяли, потому что давно не держали никакой скотины, поэтому ко мне принесли», — рассказал Городу55 житель Колосовского района, спасавший птицу у себя дома.
Сосед принес подобранного пеликана вечером, в самый мороз, птицу отогревали постепенно, недалеко от печки. Сначала «турист» почти не подавал признаков жизни.
«Час-полтора он отогревался, а потом ходить начал. Мы попытались его ограничить, за койкой место отвели, постелили там, тазик с водой поставили. Сначала сидел спокойно. Потом начал всем интересоваться, у меня с койки покрывало стянул, наволочку стянул», — рассказал спаситель, как вел себя пеликан в первое время.
Понемногу пеликан ожил и принялся осваиваться. Птица решила не сидеть в огороженном углу, перебралась на кровать, поискала в книжном шкафу, что есть интересного у хозяев, устроила бурные купания в предложенном тазу, после чего сразу забралась обратно на кровать.
«Ну, дружок, тебя надо куда-то определять», — решил хозяин дома и на время переселил гостя в баню.
В бане пеликана удалось покормить рыбой, он совсем освоился и даже перестал шипеть на хозяина дома. Теперь шипел только на тех, кто приходил посмотреть на такое чудо. Гостя понемногу отогрели и откормили с понедельника на вторник, а после переправили в Большереченский зоопарк.
Город55 обратился за комментарием в пресс-службу Большереченского зоопарка. Там рассказали, что приняли нового постояльца на всю зиму, повреждений у пеликана при осмотре не обнаружили. Пока гость пересидит две недели в положенном карантине, а после отправится к другим водоплавающим птицам в павильон до весны.