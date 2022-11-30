Вытащили из лап смерти. В Омской области пеликана отогрели с рыбкой в баньке

В бане пеликана удалось покормить рыбой, он совсем освоился и даже перестал шипеть на хозяина дома. Теперь шипел только на тех, кто приходил посмотреть на такое чудо. Гостя понемногу отогрели и откормили с понедельника на вторник, а после переправили в Большереченский зоопарк.