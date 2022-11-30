В Омской области разлучили семью. Комиссия разберется, законно ли забрали детей

Пресс-служба правительства Омской области сообщила о поручении губернатора, касающегося «нашумевшей» семьи из Тары. Органы опеки забрали троих детей у матери, потом в свидетельствах о рождении нашелся еще и отец. Детей пришлось вернуть.
Александр Бурков поручил региональному Минобру всесторонне изучить ситуацию с детьми из Тары. При правительстве Омской области соберется комиссия по делам несовершеннолетних, чтобы разобраться со всеми нюансами инцидента.
2 ноября органы опеки, а также сотрудники ПДН организовали внеплановую проверку в Тарском районе. Мать троих детей обнаружили в состоянии алкогольного опьянения. Также проверка показала, что жилье семьи не соответствовало санитарно-гигиеническим нормам, в доме было холодно, дети оказались голодными. Ранее семья уже неоднократно попадала в поле зрения органов опеки. Поэтому сотрудники решили передать детей в социально-реабилитационный центр и в Тарскую районную больницу.
История получила широкую общественную огласку. К ситуации подключилась детский омбудсмен Елизавета Степкина, о чем мы писали ранее. Она съездила к семье в Тарский район и выяснила, что их история тянется с 2021 года. Семья была признана неблагополучной, но к весне 2022 года стало попроще, когда тарчане купили дом и оформили пособия. С учета их сняли, но патронаж продолжился.
После того, как детей забрали, родители зарегистрировали отношения, в свидетельствах о рождении детей появился отец. Сейчас семья дома, под опекой отца, благополучию детей ничего не угрожает.
«В произошедшем есть несостыковки, прошу со всей внимательностью подойти к ситуации надзорным ведомствам, мы должны действовать в интересах детей», — прокомментировал историю Александр Бурков.
Губернатор подчеркнул, что при рассмотрении вопроса в первую очередь должна учитываться безопасность детей, к работе комиссии должны быть привлечены общественные деятели.
Тем временем УМВД Омской области дало правовую оценку как действиям родителей, так и сотрудникам органов опеки. Материалы дела передали в СК добавили в правительстве.