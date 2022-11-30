В Омской области разлучили семью. Комиссия разберется, законно ли забрали детей

История получила широкую общественную огласку. К ситуации подключилась детский омбудсмен Елизавета Степкина, о чем мы писали ранее. Она съездила к семье в Тарский район и выяснила, что их история тянется с 2021 года. Семья была признана неблагополучной, но к весне 2022 года стало попроще, когда тарчане купили дом и оформили пособия. С учета их сняли, но патронаж продолжился.