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В Омской области разлучили семью. Комиссия разберется, законно ли забрали детей

Сегодня, 12:40
Фото: 1MI
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В Омской области оценят работу опеки после скандала с детьми в Таре

Органы опеки в Омской области забрали из семьи троих детей, теперь правомерность действий всех сторон проверит специальная комиссия при правительстве и полиция.

Пресс-служба правительства Омской области сообщила о поручении губернатора, касающегося «нашумевшей» семьи из Тары. Органы опеки забрали троих детей у матери, потом в свидетельствах о рождении нашелся еще и отец. Детей пришлось вернуть.

Александр Бурков поручил региональному Минобру всесторонне изучить ситуацию с детьми из Тары. При правительстве Омской области соберется комиссия по делам несовершеннолетних, чтобы разобраться со всеми нюансами инцидента.

2 ноября органы опеки, а также сотрудники ПДН организовали внеплановую проверку в Тарском районе. Мать троих детей обнаружили в состоянии алкогольного опьянения. Также проверка показала, что жилье семьи не соответствовало санитарно-гигиеническим нормам, в доме было холодно, дети оказались голодными. Ранее семья уже неоднократно попадала в поле зрения органов опеки. Поэтому сотрудники решили передать детей в социально-реабилитационный центр и в Тарскую районную больницу.

История получила широкую общественную огласку. К ситуации подключилась детский омбудсмен Елизавета Степкина, о чем мы писали ранее. Она съездила к семье в Тарский район и выяснила, что их история тянется с 2021 года. Семья была признана неблагополучной, но к весне 2022 года стало попроще, когда тарчане купили дом и оформили пособия. С учета их сняли, но патронаж продолжился.

После того, как детей забрали, родители зарегистрировали отношения, в свидетельствах о рождении детей появился отец. Сейчас семья дома, под опекой отца, благополучию детей ничего не угрожает.

«В произошедшем есть несостыковки, прошу со всей внимательностью подойти к ситуации надзорным ведомствам, мы должны действовать в интересах детей», — прокомментировал историю Александр Бурков.

Губернатор подчеркнул, что при рассмотрении вопроса в первую очередь должна учитываться безопасность детей, к работе комиссии должны быть привлечены общественные деятели.

Тем временем УМВД  Омской области дало правовую оценку как действиям родителей, так и сотрудникам органов опеки. Материалы дела передали в СК добавили в правительстве. 

Опасность миновала? В Таре у многодетной семьи хотели отобрать детей
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#Общество#Новости#Омская область#Тарский район#Александр Бурков#Дети#Опека#Комиссия#Елизавета Степкина#Дарья Зыкова
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