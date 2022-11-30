В Омске на маршруты вышли 22 экологичных автобуса

Помощь городу
Замена общественного транспорта - большой шаг в реализации национального проекта “Экология”. По словам главы региона Александра Буркова, загрязнение атмосферы является проблемой города №1, и их задача - сократить количество вредных выбросов на 20%.
На пути к этому и произошел запуск “особенных” автобусов, которые работают на экологически чистом газомоторном топливе - компримированном метане. С положительным влиянием нового транспорта на состояние воздуха согласился и министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов, по сравнению с автобусами, работающими на дизельном топливе, выбросы этих - минимальны, а одной заправки хватит на 400 км.
Часть транспорта встала в строй сразу после презентации, остальные автобусы вышли на маршруты на следующий день, и омичи смогли сами оценить уровень комфорта и безопасности: для этого автобусы оснащены специальным оборудованием.
Безопасность - превыше всего
Салоны новых “НЕФАЗов” могут вместить 101 пассажира, 30 из них - на местах для сидения. В машинах имеются откидные пандусы на средней площадке и место для инвалидной коляски с креплениями: людям с ограниченными возможностями, а также мамам с колясками станет легче передвигаться благодаря пневматической системе наклона кузова и кнопке вызова водителя с внешней стороны.
В списке характеристик есть камеры видеонаблюдения, система отопления, кондиционер, автоинформаторы, светодиодные указатели маршрутов, навигаторы и тахографы - бортовые самописцы, которые фиксируют факт запуска двигателя, время в пути, скорость и другие параметры.
Также “НЕФАЗы” оснащены системой пожаротушения в двигательном отсеке, устройством вызова оперативных служб и датчиками «антизажима» - отличительная черта новых автобусов. С помощью этого прибора уменьшается риск зажатия пассажира на входе. Прибор фиксирует “помеху” и блокирует двери. Нововведение проверил на себе мэр города Сергей Шелест - дверь остановилась в сантиметре от его руки.
Что думают жители
Работа по обновлению автобусного парка ведется в Омске с 2018 года, тогда износ транспорта составлял 90%. До конца 2022 года планируется закупить 11 новых автобусов и ещё 20 - в 2023 году.
“Когда мы приобрели для города первую партию в 50 автобусов, никто не верил, что мы доведем эту работу до конца и обновим городской автопарк. На сегодня мы обновили его уже на две трети”, - заявил Бурков.
Судя по реакции омичей в социальных сетях, жители очень ждали закупки. Тем более, что на фоне имеющегося транспорта - старых автобусов и маршруток - “НЕФАЗы” выглядят впечатляюще.
“Радуйтесь, что не двухдверные полунизкопольные “Ютонги”! Которые загрязняют город грохотом, абсолютно лишены плавности хода, а две двери создают такое столпотворение, что ваше зеркало сзади покажется раем!”, - написал Иван Собров.
Судя по комментариям, жители надеются, что автопарк продолжат обновлять, в частности, что новые автобусы сменят старый транспорт на городских маршрутах.
“Очень приятно, что администрация думает об окраинах, это здорово. А кто подумает о центре? Очень сложно уехать с 10 лет Октября до Поворотной, троллейбус - ненадежный транспорт, постоянно ломается и очень долго едет, около часа, а ещё холода не наступили. Тоже лучше бы ехать это расстояние в современном теплом автобусе”, - написала Светлана Казакова.