В Омске на маршруты вышли 22 экологичных автобуса

“Очень приятно, что администрация думает об окраинах, это здорово. А кто подумает о центре? Очень сложно уехать с 10 лет Октября до Поворотной, троллейбус - ненадежный транспорт, постоянно ломается и очень долго едет, около часа, а ещё холода не наступили. Тоже лучше бы ехать это расстояние в современном теплом автобусе”, - написала Светлана Казакова.