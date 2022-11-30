Цистерны сошли с путей. В Омске на железной дороге произошла серьезная авария

Сегодня, 30 ноября, около 5:00 в Советском округе произошла авария на железнодорожных путях. Во время движения грузового поезда три цистерны сошли с рельсов, после чего одна из них опрокинулась. Эксплуатацией цистерн занималось ООО «ГПН-Логистика».
Во время аварии никто не пострадал, задержки поездов не произошло. Причины произошедшего сейчас выясняют. Омская транспортная прокуратура начала проверку. Также проверку проводит омский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».