Цистерны сошли с путей. В Омске на железной дороге произошла серьезная авария

Сегодня, 30 ноября, около 5:00 в Советском округе произошла авария на железнодорожных путях. Во время движения грузового поезда три цистерны сошли с рельсов, после чего одна из них опрокинулась. Эксплуатацией цистерн занималось ООО «ГПН-Логистика».