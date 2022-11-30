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Суровый сибирский мороз. Из-за холодной погоды на Левобережье Омска сломался светофор

Сегодня, 10:57
Фото: 1MI
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Из-за низкой температуры в Омске сломался светофор на Левобережье

Ремонтные работы будут проводиться в течение двух дней.

По сообщению администрации города Омска, на перекрестке улиц Конева и Ватутина ремонтируют светофор, который сломался из-за холода.

Из-за низкой температуры из строя вышел автоматический контроллер, который отвечает за регулирование движения. На ремонт светофора уйдет два дня — 30 ноября и 1 декабря.

«Просьба ко всем участникам дорожного движения быть предельно внимательными. При проезде перекрестка необходимо руководствоваться правилами дорожного движения и знаками приоритета. Пешеходам необходимо переходить проезжую часть только по имеющимся пешеходным переходам», — добавили в ведомстве.  

Отметим, что такая погода продлится в Омской области еще как минимум неделю. Спасатели уже предупредили омичей о возможных проблемах. 

Спасатели предупредили омичей о жутких морозах в первые дни декабря
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#Юлия Бармина#Город#Новости#Омск#Светофор#Ремонт#Дорога#Холод
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