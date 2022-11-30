Спикер Госдумы Володин рассказал о важнейших законах ноября

Володин отметил важность того факта, что более трети бюджета в 2023 году будет направлено на социальные расходы. Это обеспечит поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и их семей. Он подчеркнул, что государством выделены дополнительные средства на развитие села, региональной дорожной и транспортной инфраструктуры, городского общественного транспорта и ключевых отраслей экономики.