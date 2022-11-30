Спикер Госдумы Володин рассказал о важнейших законах ноября

Так, одним из наиболее важных вопросов спикер нижней палаты парламента считает принятие закона о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Об этом информирует dumatv.ru.
По словам Володина, этот бюджет стал самым сложным за последние годы: на фоне санкций спрогнозировать развитие мировой экономики оказалось практически невозможно. Главная задача при подготовке бюджета в подобных условиях — обеспечить его гибкость и в то же время надежность, добавил председатель ГД.
Володин отметил важность того факта, что более трети бюджета в 2023 году будет направлено на социальные расходы. Это обеспечит поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и их семей. Он подчеркнул, что государством выделены дополнительные средства на развитие села, региональной дорожной и транспортной инфраструктуры, городского общественного транспорта и ключевых отраслей экономики.
Председатель ГД особо отметил Комитет Госдумы по бюджету и налогам за работу над пакетом бюджетных законопроектов. Среди самых активных депутатов уходящего месяца спикер выделил представителя фракции «Единая Россия» Александра Хинштейна, КПРФ — Сергея Гаврилова, ЛДПР — Владимира Сипягина, «Справедливая Россия — За правду» Анатолия Аксакова, «Новые люди» — Антона Ткачева.