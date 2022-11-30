Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Политолог Баширов: Кудрин может стать одним из кандидатов в президенты России

Сегодня, 14:03
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что уходит с должности. По сообщениям СМИ, чиновник войдет в состав руководства компании «Яндекс».

Политолог Марат Баширов предположил, что Кудрин выдвинет свою кандидатуру на выборы главы государства в 2024 году как представитель либералов. Об этом эксперт рассказал в беседе с Общественной службой новостей.

Политолог напомнил о тестировании праволиберальных проектов в рамках партии «Новые люди». Он отметил, что они не соответствуют ожиданиям избирателей.

В отношении того, вернется ли Кудрин в большую публичную политику, Башаров заявил, что все зависит от успехов чиновника в новой компании. Политолог предположил, что экс-глава Счетной палаты может стать «локомотивом праволиберальных идей». Тот факт, что Кудрин перешел из политики в бизнес можно рассматривать как возможную подготовку к социально-политической деятельности. Примерно через полгода станет понятно, как у Кудрина складывается деятельность в коммерческой сфере.

Подпишитесь
Ни чаю, ни помыться. Омичей «обрадуют» массовыми отключениями холодной воды
Сегодня, 11:26
Жалобы отклонены. Приговор «левобережному маньяку» оставили без изменения
Сегодня, 09:55
Минстрой Омской области остался без главы и его заместителя
Сегодня, 13:31
Вытащили из лап смерти. В Омской области пеликана отогрели с рыбкой в баньке
Сегодня, 06:31
Суровый сибирский мороз. Из-за холодной погоды на Левобережье Омска сломался светофор
Сегодня, 10:57
Добрые дела. В Омске спасли примерзших к снегу щенят
Сегодня, 07:29