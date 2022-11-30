Политолог Баширов: Кудрин может стать одним из кандидатов в президенты России

В отношении того, вернется ли Кудрин в большую публичную политику, Башаров заявил, что все зависит от успехов чиновника в новой компании. Политолог предположил, что экс-глава Счетной палаты может стать «локомотивом праволиберальных идей». Тот факт, что Кудрин перешел из политики в бизнес можно рассматривать как возможную подготовку к социально-политической деятельности. Примерно через полгода станет понятно, как у Кудрина складывается деятельность в коммерческой сфере.