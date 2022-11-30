Новость № 1. Жители Колосовского района нашли в сугробе замерзающего пеликана. Сельчане решили отогреть его: сначала на печи, затем поставили ему таз с теплой водой. Когда птица отогрелась и начала исследовать дом, омичи накормили ее рыбой. В итоге пеликана переправили в Большереченский зоопарк.
Новость № 2. Омский полицейский спас умирающих от холода щенят. Мужчина возвращался домой и увидел 8 щенков. Он начал отогревал им лапки и прятать за пазуху. Потом спасенных детенышей перенесли домой, отогрели и отпоили теплым молоком. В итоге всех восьмерых быстро пристроили в добрые руки.
Новость № 3. Омские родители пожаловались на жуткий холод в школе № 118. По их словам, дети одеваются, как на зимовку. Омичка рассказала, что руководство школы не принимает никакие меры. Сейчас часть классов закрыта на карантин, а в оставшейся половине многие дети на занятия не ходят.