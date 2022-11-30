Новость № 3. Омские родители пожаловались на жуткий холод в школе № 118. По их словам, дети одеваются, как на зимовку. Омичка рассказала, что руководство школы не принимает никакие меры. Сейчас часть классов закрыта на карантин, а в оставшейся половине многие дети на занятия не ходят.