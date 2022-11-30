Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Пеликан, щенки и дети — все замерзли!. Омск сегодня

Сегодня, 14:07
Фото: Город55
Иллюстрация
Итоги среды по версии Города55.

Новость № 1. Жители Колосовского района нашли в сугробе замерзающего пеликана. Сельчане решили отогреть его: сначала на печи, затем поставили ему таз с теплой водой. Когда птица отогрелась и начала исследовать дом, омичи накормили ее рыбой. В итоге пеликана переправили в Большереченский зоопарк.

Вытащили из лап смерти. В Омской области пеликана отогрели с рыбкой в баньке
Узнать подробнее

Новость № 2. Омский полицейский спас умирающих от холода щенят. Мужчина возвращался домой и увидел 8 щенков. Он начал отогревал им лапки и прятать за пазуху. Потом спасенных детенышей перенесли домой, отогрели и отпоили теплым молоком. В итоге всех восьмерых быстро пристроили в добрые руки.

Добрые дела. В Омске спасли примерзших к снегу щенят
Узнать подробнее

Новость № 3. Омские родители пожаловались на жуткий холод в школе № 118. По их словам, дети одеваются, как на зимовку. Омичка рассказала, что руководство школы не принимает никакие меры. Сейчас часть классов закрыта на карантин, а в оставшейся половине многие дети на занятия не ходят.

«Дети одеваются, как на зимовку». Омская школа превратилась в холодильник
Узнать подробнее
#Юлия Бармина#Город#Новости#Омск#Омская область#Птица#Собака#Дети
Подпишитесь
Ни чаю, ни помыться. Омичей «обрадуют» массовыми отключениями холодной воды
Сегодня, 11:26
Жалобы отклонены. Приговор «левобережному маньяку» оставили без изменения
Сегодня, 09:55
Минстрой Омской области остался без главы и его заместителя
Сегодня, 13:31
Вытащили из лап смерти. В Омской области пеликана отогрели с рыбкой в баньке
Сегодня, 06:31
Суровый сибирский мороз. Из-за холодной погоды на Левобережье Омска сломался светофор
Сегодня, 10:57
Добрые дела. В Омске спасли примерзших к снегу щенят
Сегодня, 07:29